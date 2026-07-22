İran basını duyurdu! ABD, Lark Adası'na füze saldırısı düzenledi

Tesnim Haber Ajansı'na göre, yerel saatle 14.48'de düzenlenen saldırının etkisiyle adada şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Saldırının boyutu, füzenin isabet ettiği nokta ve meydana gelen muhtemel hasarın belirlenmesine yönelik incelemelerin yetkili kurumlarca başlatıldığı kaydedildi.

LARK ADASI'NIN ÖNEMİ

Lark Adası, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınında yer alan küçük ama stratejik bir ada olarak biliniyor. Keşm Adası’nın doğusunda ve Hormuz Adası’nın hemen güneyinde konumlanan ada, yaklaşık 49 kilometrekare büyüklüğünde ve Hürmüzgan eyaletine bağlı. Boğazın en dar kısmına yakın konumuyla, dünya petrol sevkiyatının geçtiği bu önemli geçiş üzerinde stratejik bir rol oynuyor. Bu özelliğiyle Lark Adası, İran’ın deniz trafiği kontrolü açısından kritik bir nokta olarak öne çıkıyor.

Adada hem sivil yerleşim alanları hem de askeri tesisler bulunuyor. İran, burada savunma ve gözetim amaçlı üsler kurmuş durumda. Tarihsel olarak da önemli bir konuma sahip olan Lark, 16. yüzyılda Portekizliler tarafından savunma noktası olarak kullanılmış ve İran‑Irak Savaşı sırasında da saldırılara maruz kalmıştı. İran'a ait Lark Adası, bugün Hürmüz Boğazı’ndaki enerji güvenliği ve bölgesel jeopolitik dengeler açısından kilit bir öneme sahip.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır