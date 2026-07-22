HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gazeteci Alican Uludağ adli kontrolle serbest bırakıldı

Yargı sistemini eleştirdiği X paylaşımına "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamaları yöneltilen Uludağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Alican Uludağ adli kontrolle serbest bırakıldı
Doğukan Akbayır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uludağ'ın X hesabı ile "bir kısım kullanıcı" tarafından yapılan paylaşımların, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216'ncı maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile TCK 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarını oluşturduğu değerlendirmesiyle soruşturma başlatmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Geceyi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Uludağ, emniyetteki ifadesinin ardından öğleden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na sevk edildi. Savcılık, Uludağ'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Talebi değerlendiren Ankara Sulh Ceza Hâkimliği, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada dört gün imza yükümlülüğü şartıyla Uludağ'ın serbest bırakılmasına karar verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Genel af olacak mı? Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklamasıGenel af olacak mı? Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Husilere kınama! "Bir an önce sona erdirin"Dışişleri Bakanlığı'ndan Husilere kınama! "Bir an önce sona erdirin"

Anahtar Kelimeler:
gazeteci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.