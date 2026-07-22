Gazeteci Alican Uludağ adli kontrolle serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uludağ'ın X hesabı ile "bir kısım kullanıcı" tarafından yapılan paylaşımların, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216'ncı maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile TCK 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarını oluşturduğu değerlendirmesiyle soruşturma başlatmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Geceyi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Uludağ, emniyetteki ifadesinin ardından öğleden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na sevk edildi. Savcılık, Uludağ'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Talebi değerlendiren Ankara Sulh Ceza Hâkimliği, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada dört gün imza yükümlülüğü şartıyla Uludağ'ın serbest bırakılmasına karar verdi.