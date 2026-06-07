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3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında

Bugün 3 ilimizde seçim hareketliliği yaşanıyor. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki yerleşim yerlerinde sandıklar kuruldu. Oy pusulalarında toplamda 27 parti yer alırken vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmaya gitti. Sandık başından ilk fotoğraflar da geldi.

3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında
Mehmet Hazar Gönüllü

Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin, 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için bugün ara seçim yapılıyor. Seçmenler, ara seçimde belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Gün içerisinde binlerce seçmenin oy vermesi bekleniyor.

3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında 1

27 PARTİ YARIŞIYOR

Beldelerde yapılacak ara seçimlere 27 siyasi parti katılacak. Birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu şekilde sıralanacak:

"Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."

3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında 2

MUSTAFAPAŞA'DA 2 BİNİN ÜZERİNDE SEÇMEN

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde beldedeki iki okulda kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında 3

Ara seçimde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için kurulan 7 sandıkta 2 bin 62 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında 4

Belediye başkanlığı için 12 siyasi parti adayı ile bir bağımsız adayın yer aldığı beldedeki ara seçimde birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu şekilde sıralandı:

3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında 5

"Adalet ve Kalkınma Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerli ve Milli Parti, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Merkez Sağ Parti, Bağımsız İlker Tura."

3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında 6

TOKAT’TA 4 BELDEDE 5 BİN 682 SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

Tokat'ta hukuki süreçlerin ardından köy statüsünden belde statüsüne kavuşan Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde, belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için seçmen sandık başına gitmeye başladı.

3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında 7

Toplam 5 bin 682 seçmenin oy kullanacağı ara seçimlerde, oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başladı.

3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında 8

20 SANDIKTA OY KULLANILIYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) koordinesinde gerçekleştirilen ara seçimlerde beldelerin mahalle, sandık ve seçmen sayıları ise şu şekilde:

3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında 9

  • Reşadiye-Çevrecik beldesi: 4 mahallede toplam 2 bin 166 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor.
  • Reşadiye-Yolüstü beldesi: 4 mahallede toplam bin 600 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor.
  • Almus-Bağtaşı beldesi: 3 mahallede toplam bin 206 seçmen, 4 sandıkta oy kullanıyor.
  • Yeşilyurt-Kuşçu beldesi: 2 mahallede toplam 710 seçmen, 2 sandıkta oy kullanıyor.

3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında 10

TEKKE'DE SEÇİM HEYECANI

3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında 11

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla yeniden belde statüsü kazanan Gümüşhane'nin Tekke beldesinde de seçim heyecanı yaşanıyor.

3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında 12

Sabah saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi kapsamında beldede kurulan 9 sandıkta seçmenler oylarını kullanmaya devam ediyor.

3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında 13

Toplam 2 bin 969 seçmenin bulunduğu beldede bugün belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Seçimlerin başlamasıyla birlikte vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına giderken, oy verme işlemleri sakin ve yoğun katılımla sürüyor.

REKABET İKİ ADAY ARASINDA KIZIŞTI

Toplam 11 adayın yarıştığı seçimlerde gözler özellikle Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Demirkıran ile CHP'nin adayı Barış Demirkıran üzerinde yoğunlaştı. Önceki seçim sonuçları ve sahadaki tablo dikkate alındığında yarışın iki aday arasında geçmesi bekleniyor.

3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında 14

Sandıkların kapanmasının ardından yapılacak sayımın ardından Tekke'nin yeniden belde statüsü kazanmasının ardından seçilecek ilk belediye başkanı belli olacak.

3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında 15

SANDIKLAR 17.00'DE KAPANIYOR

Sandıkların kapanış saati 17.00 olarak uygulanacak.

3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında 16

NE OLMUŞTU?

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca ara seçim yapılmasına karar verilmiş, seçime katılacak partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de 21 Nisan'daki kura ile belirlenmişti.

3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında 17

3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında 18

3 ilde seçim heyecanı! 27 aday rekabet ediyor, binlerce vatandaş sandık başında 19

Kaynak: AA, DHA, İHA

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Anahtar Kelimeler:
seçim Gümüşhane Nevşehir Tokat
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