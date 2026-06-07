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Cizre’de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Cizre’de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kaza, Cizre-Şırnak karayolu Cumhuriyet Mahallesi Bozalan rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cizre istikametinden Şırnak yönüne doğru seyir halinde olan M.Ö. yönetimindeki 34 GB 2774 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü M.Ö. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından, trafik akışı normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Cizre’de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak
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