23 Nisan'da minikleri sevindirecek hediye önerileri burada!
23 Nisan'da miniklerin dünyasına renk katacak, onlara unutulmaz anlar yaşatacak hediyeler seçmek paha biçilemez. Kimi zaman bir LEGO setiyle kimi zaman ise en sevdikleri kahramanların eşlik ettiği şık bir spor ayakkabı... Seçenekler ne kadar çok olursa olsun, çocukların merakını uyandıracak doğru parçaları bulmak büyük önem taşıyor. Biz de bu coşkuya ortak olmak için her yaş grubuna ve ilgi alanına hitap eden en popüler hediye fikirlerini sizler için derledik. İşte detaylar!

23 Nisan’ı çevrenizdeki minik kalpleri mutlu edecek sürprizlerle kutlamak harika bir fikir. Eğitici anatomi setlerinden heyecan dolu su kaydıraklarına, yaratıcılığı tetikleyen oyun hamurlarından zeka geliştiren strateji oyunlarına kadar geniş bir seçki hazırladık. Hem bütçenizi yormayacak hem de çocukların gözlerindeki o eşsiz parıltıyı ortaya çıkaracak bu özel ürünlerle bayram sevincini ikiye katlayabilirsiniz. Gelin, çocukların hayal gücünü besleyecek ve onlara kendilerini çok özel hissettirecek bu keyifli listeye hep birlikte göz atalım!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

23 Nisan indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. LEGO Creator 3’ü 1 Arada Helikopterli Açık Kasa Kamyon 31146 - 7 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (270 Parça)

  • “Çok küçük parçalardan oluşan tek parça oyuncak gibi gözüken gayet kullanışlı ve zevkli beğendik.”
  • “Ürün çok kullanışlı, tavsiye ederim. Oğlum çok beğendi, saatlerce oynayabiliyor.”
LEGO indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

2. Sherlock Holmes ve Kızıl Dosya (Kısaltılmış Metin)

  • “Sherlok serisini severek okuyor. Bu kısaltma, bilinerek alınmalı.”
  • “Bir sıkıntısı yok. Çok güzel.”
Çocuk kitaplarındaki 4 al 3 öde fırsatını incelemek için buraya tıklayın.

3. Crocs Unisex Çocuk Crocband Cruiser Terlik

  • “Gerçekten orijinal ürünleri uyguna alabiliyoruz. Teşekkür ederiz. 18 cm ayağı var oğlumun 27-28 aldım, bir sene sonra da çok rahat giyecektir. Klasik modeli diğer bantlıya göre daha çok beğendik. Bantlının bantlarını kirletiyordu hep bizimki.”
  • “Çocuklar için rahat, takması ve temizlenmesi kolay, hemen kuruyor, harika.”
Crocs indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

4. Ravensburger 3 X 49 Parça Yapboz P Parçatakım (92390)

  • “4 yaş için uygun, biraz çekindi ancak sonra alıştı. Rahatça yapıyor. 3 Puzzle'ın parçaları karışık geliyor ve arkalarındaki desenden anlıyorsunuz. Böylece çocuk biraz daha uğraşmış oluyor.”
  • “İçinde 3 farklı puzzle var. Hepsi tek poşet içerisinde ama puzzle parçalarının arkası farklı desende işaretli gruplara kolaylıkla ayırabilirizsiniz. Çocuğum 4 yaşında çok zorlanmadan yapabiliyor.”
İndirimli puzzle modellerini incelemek için buraya tıklayın.

5. Barbie Venus Williams Inspiring Women Serisi Karakteristik Tenis Üniforması ve Raketi, Genişletilebilir Ambalaj Dahil

  • “Hareketli eklemleri sayesinde aktif pozlar ve oyunlar mümkün olan çok güzel bir bebek. Uzun boylu bir vücut yapısına sahip. Kutusu sergilemek için uygun ve bebeğim fabrikadan koruyucu ambalaj içinde geldi, bu da kutunun kusursuz kalmasını sağladı.”
  • “Bebek kaliteli, eklemleri sağlam ve kısa bir süre kendi başına ayakta durabiliyor (bir bebek standı da dahil, böylece dinamik bir pozda rafa da yerleştirilebilir). Bayan Williams'a ne kadar benzediği bir görüş meselesi ancak çok güzel bir bebek ve çocuklar için de iyi bir hediye.”
İndirimli Barbie bebeklerini incelemek için buraya tıklayın.

6. thinkmaster Kurbağa Denge Ağacı Eğitici Kutu Oyunu

  • “4 yaş çocukla çok rahat oynadık. Ürün sağlam, masadan düşürdük ama başına bir şey gelmedi.”
  • “Ürün çok güzel, 3 yaşındaki oğlum için aldım. İlgileneceği bir oyuncak. Zar üzerinde sayı olmadığı daha önceki yorumlarda söylenmişti. Evet zarda sayı yok ama yapışması için stiker poşetin içinde mevcut.”
7. Bestway Üçlü Su Kaydırağı H20GO Dahili Yağmurlamalı

  • “Ürün kısa zamanda elime ulaştı, yaz kampı için aldım, çocuklar bayıldı, altına mat koyunca daha iyi oluyor. Su oyunları için harika bir ürün, satıcıya teşekkür ederim.”
  • “Bu ürün dikkatli kullanılırsa çok zevkli ve kullanışlı , tavsiye ederim . Sadece su hortumu takılan yere basılmaması gerekiyor, o zaman patlıyor, onun haricinde çocuklar için çok eğlenceli oluyor. Altına bir muşamba veya naylon serilirse daha iyi kullanılabilir. Üç yıl kullandığımda patlama sorunu yaşayıp diğer tapadan su doldururken tekrar alayım var mı diye siteye girdiğimde çok uygun fiyatlı bulunca iki adet birden aldım tavsiye ederim.”
Çocukların yazın eğlenceli vakit geçirebilecekleri Bestway indirimleri için buraya tıklayın.

8. adidas Grand Court Spider Man CF Çocuk Günlük Spor Ayakkabı

  • “Rahat ayakkabılar, geniş ayaklı çocuklar için idealdir.”
  • “Örümcek Adam hayranları için harika, yeğenim çok memnun ve mutlu oldu.”
Adidas'ın 23 Nisan indirimleri için buraya tıklayın.

9. Clementoni İlk Keşiflerim - İnsan Anatomisi

  • “4 yaşındaki oğlum çok sevdi. İlk seferde destek alsa da sonra kendisi defalarca söküp taktı. Parçalarla ilgili bir sorun yaşamadık.”
  • “Ürün anatomik olarak büyük ölçüde doğru. Eklemlerin pozisyonları gerçeğe çok yakın. Kalça, omuz gibi soket yapısındaki eklemler insan vücudunaki gibi 3 planda hareket etmiyor fakat öyle olsaydı çok gerçekçi ama kurulması çok zor bir model olurdu. Orta öğretim düzeyindeki çocuklar için gayet yeterli ve fiyat performans açısından oldukça iyi bir ürün.Play-Doh 4'Lü Çocuk Oyun Hamuru”
10. Play-Doh 4'Lü Çocuk Oyun Hamuru

  • “İçeriği güvenli, dokusu yumuşak ve kolay yoğruluyor, küçük çocuklar için ideal bir oyun hamuru. Sadece oynadıktan sonra tekrar kutusuna konulmalı aksi halde kuruyup kullanılamaz hale gelebiliyor.”
  • “Teşekkür ederim gayet memnun kaldım fiyatı da çok uygundu dışarıya göre.”
Bu içerik 20 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

