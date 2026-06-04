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Bodrum’daki kaza kamerada: "Motosiklet savruldu, 2 kişi yaralandı"

Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosiklet ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bodrum’daki kaza kamerada: "Motosiklet savruldu, 2 kişi yaralandı"

Kaza, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki Gümbet Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N. yönetimindeki kapalı kasa kamyonet ile E.A. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü E.A. ile motosiklette bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı saniye saniye kamerada
Öte yandan, 2 kişinin yaralandığı kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonet ile motosikletin kavşakta çarpıştığı, çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki kişinin yola savrulduğu anlar net şekilde yer aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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