HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Elazığ’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza, Elazığ-Keban karayolu Çakmak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaşlı kadın evinde ölü bulunduYaşlı kadın evinde ölü bulundu
Elazığ’da oklu kirpi görüntülendiElazığ’da oklu kirpi görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Herkes yeni parti beklerken ters köşe

Herkes yeni parti beklerken ters köşe

Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!

Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumu öğrenmek için...

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumu öğrenmek için...

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.