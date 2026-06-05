Çin'de 'palyaço peruklu robot' dehşeti! Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada yayılan yeni bir video, robot güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

'PALYAÇO PERUKLU ROBOT' ÇOCUĞU TEKMELEDİ

Futurism'de yer alan habere göre, görüntülerde, mavi bir palyaço peruğu takan ve Unitree G1 insansı robotu olduğu değerlendirilen bir cihaz, dönerek tekme atıyor. Ancak bu tekme, izleyiciler arasındaki küçük bir çocuğun karnına denk geliyor ve çocuğun acıyla iki büklüm olmasına yol açıyor. Çocuğun herhangi yanlış bir şey yapmadığı, sadece yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğu belirtiliyor.

Çin gazetesi Shanghai Daily'ye göre ülkenin kuzeybatısındaki Sincan bölgesinde yaşanan olayda, çocuk ciddi biçimde yaralanmadı.

'İLK YASAYI ÇİĞNEDİ'

Söz konusu olay, robot güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirirken, internet kullanıcıları ise video karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi. Bir Reddit kullanıcısı "İşte başlıyoruz..." yorumunu yaparken, bir diğeri robotun ''Ben, Robot'' kitabının yazarı Isaac Asimov'un ünlü Üç Robot Yasası'ndaki ilk yasayı çiğnediğini öne sürdü. Söz konusu yasa, bir robotun "bir insana zarar veremeyeceğini ya da hareketsiz kalarak bir insanın zarar görmesine izin veremeyeceğini" belirtiyor.

BENZER OLAYLAR DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Bir insansı robotun bir insanı yaralaması ilk kez yaşanan bir durum değil. Bu yılın başında Çin'de bir başka Unitree G1 robotu, bir kalabalığın önünde performans sergilerken dengesini kaybetmişti. Yere düştükten sonra uzuvlarını savuran robot, bir adamın burnuna çarparak kanamasına neden olmuştu. Geçen yıl insansı robot şirketi Figure AI'da çalışan eski bir mühendisin California'da federal mahkemede açtığı bir davada da robotların "bir insan kafatasını kırabilecek kadar güçlü olduğu" ve bu nedenle güvenlik açısından önemli bir tehdit oluşturduğu öne sürülmüştü.

UNITREE G1 İNSANSI ROBOTUNUN ÖZELLİKLERİ

Unitree'nin G1 insansı robotu, Figure'ın robotlarından daha kısa ve daha hafif olsa da yine de ciddi bir güç barındırıyor. Robot yaklaşık 32 kilogram ağırlığında ve eklemleri 100 Newton metreyi aşan tork üretebiliyor; bu da eklemlerden yalnızca birinin bile yaklaşık 12 kilogram üzerinde bir ağırlığı kolayca kaldırabildiği anlamına geliyor. Tüm bunlara bağlı olarak da karın bölgesine savrulan metal bir ayağın acı verici olabileceği söyleniyor.