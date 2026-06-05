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Instagram Plus aboneliği resmen kullanıma sunuldu: İşte fiyatı ve avantajları!

Meta, Instagram'ın ücretli abonelik seçeneği Instagram Plus'ı küresel ölçekte kullanıma sundu. Aylık 3,99 dolar olan abonelik; içerik görünürlüğünü artıran araçlar ve çeşitli özelleştirme seçenekleri sunuyor.

Instagram Plus aboneliği resmen kullanıma sunuldu: İşte fiyatı ve avantajları!
Enes Çırtlık

Meta'nın sosyal medya platformlarının bir kısmına abonelik kademesi getirmeyi planladığı geçen ay öğrenilmişti. Bugün Instagram Plus seçeneğinin küresel ölçekte kullanıma sunulmasıyla birlikte şirket, ücretli kullanıcılara nelerin sunulacağına dair daha fazla detay paylaştı.

İŞTE INSTAGRAM PLUS'IN ÖZELLİKLERİ

Engadget'ta yer alan habere göre, özelliklerin büyük bölümü, kullanıcıların içeriğinin daha fazla görülmesine yönelik. Story Spotlight, profilinizi arkadaşlarınıza öncelikli olarak gösterirken; Story Extend, kaybolan içeriğin 24 saat yerine 48 saat boyunca görünür kalmasını sağlıyor. Aboneler ayrıca birden fazla izleyici listesi oluşturabiliyor ve belirli bir hikâyeyi hangi listenin göreceğini seçebiliyor. Hikâyeleri önizleme aracı, hikâyelerin ne sıklıkla yeniden izlendiğine dair istatistikler ve bir hikâyeyi görüntüleyen kişileri arama imkânı da sunuluyor. Bir içeriğin ana akışta görünmesini istemeyen kullanıcılar ise gönderiyi doğrudan profillerine ya da öne çıkanlara yayımlamayı tercih edebiliyor.

Instagram Plus aboneliği resmen kullanıma sunuldu: İşte fiyatı ve avantajları! 1

Bazı özelleştirme seçenekleri de bulunuyor. Aboneler, bir uygulama simgesi koleksiyonu arasından seçim yapabiliyor ve biyografileri için metin yazı tipini belirleyebiliyor. Ayrıca profillerinin üst kısmına altı öğe sabitleyebiliyor ve arkadaşlarının hikâyelerine tepki verirken animasyonlu "süper kalpler" gönderebiliyor. Meta'nın açıklamasında, önümüzdeki aylarda daha fazla özelliğin ekleneceği belirtildi.

Instagram Plus, aylık 3,99 dolar fiyatla sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram Meta
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