Evde profesyonel sonuç: Braun epilatörde kaçırılmayacak fırsat

Yeni bir epilatör arayışındaysanız cildinizin hak ettiği o ipeksi yumuşaklığı her an, zahmetsizce ve haftalarca koruyabileceğiniz Braun Silk-épil 9 ile tanışmanın tam sırası; çünkü şu an bu konfora 1000 TL indirim fırsatıyla sahip olabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamak ve için hemen detaylara göz atın!

Kısa tüylerde bile kesin çözüm: Braun Silk-épil 9 9-041 Epilatör

%40 daha geniş pivot başlığı sayesinde vücut hatlarınıza mükemmel uyum sağlayarak tek seferde daha fazla tüyü kökünden alan Braun Silk-épil 9, 50 dakikalık kablosuz kullanım süresi ve hızlı şarj özelliği ile işlerinizi kolaylaştırır. MicroGrip cımbız teknolojisi, ağdanın bile yakalayamadığı 0,5 mm uzunluğundaki tüyleri kolayca temizleyerek size 4 haftaya kadar kalıcı bir pürüzsüzlük sunar. %100 su geçirmez yapısıyla duşta veya banyoda kullanılabilen cihaz, masaj silindiri başlığı ile epilasyon sırasındaki acı hissini minimuma indirerek konforlu bir deneyim yaratır. Ayrıca, SmartLight özelliği en ince tüyleri bile görmenize yardımcı olurken tıraş ve düzeltici başlıklarıyla hassas bölgelerde de çok yönlü kullanım imkanı tanır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Hareketli başlık ve tutuş kolaylığı süper, güzel alıyor, çantası da güzel, iyi bir alışveriş oldu benim için! Yıllar önceki aldığım da Braun markaydı, çok memnundum, bu yüzden tereddüt etmeden yine Braun aldım, mutluyum."

"Daha önce de on yıla yakın kullanmıştım Braun marka epilasyon aleti, sorun yaşamadım. Daha az acıtıyor."

"Cihazın gelirken başına takılı olan başlık, jiletle beden arasına biraz mesafe koyması sebebiyle hem daha acısız hem daha net kıl tutuşu sağlıyor bu nedenle kıl alma süresi de epey kısalmış oluyor, gayet tatmin edici."

Bu içerik 23 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.