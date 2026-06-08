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5 yaşındaki Menesa kayıp olarak aranıyordu: Havuzda ölü bulundu!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolduğu bildirilen 5 yaşındaki Menesa Özel, evlerinin bahçesinde bulunan havuzda ölü bulundu.

5 yaşındaki Menesa kayıp olarak aranıyordu: Havuzda ölü bulundu!

Bağlar ilçesinin kırsal Tellikaya Mahallesi’nde oturan Özel ailesi, dün akşam saatlerinde çocukları Menesa’nın evde olmadığını fark edince kendi imkanlarıyla arama yaptı.

5 yaşındaki Menesa kayıp olarak aranıyordu: Havuzda ölü bulundu! 1

Aile bir sonuç alamayınca Bağlar Jandarma Karakolu’na kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 yaşındaki Menesa kayıp olarak aranıyordu: Havuzda ölü bulundu! 2

HAVUZDA CANSIZ HALDE BULUNDU

Yapılan aramada evin bahçesindeki havuzun suyu da boşaltıldı. Menesa Özel, havuzda hareketsiz halde bulundu.

5 yaşındaki Menesa kayıp olarak aranıyordu: Havuzda ölü bulundu! 3

Yapılan kontrolde Özel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Özel’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Otopsi işlemlerinin ardından Menesa Özel’in cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

5 yaşındaki Menesa kayıp olarak aranıyordu: Havuzda ölü bulundu! 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır havuz ölü bulundu
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