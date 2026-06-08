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Karabük’te 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Karabük’te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük’te 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, 100. Yıl Mahallesi 1003. Cadde’de meydana geldi. İddiaya göre, A.B. idaresindeki otomobil, Bilge Kent Sitesi içerisinden çıkarak Kitap Kafe istikametine dönüş yapmak istediği sırada, aynı yönde seyreden M.E. yönetimindeki otomobil sürücüsü çarpışmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen S.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, dönüş yapmakta olan otomobile ve yol kenarında park halinde bulunan iki araca da çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri S.Y. ile M.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücülerin alkolsüz olduğu ve yeterli sınıf sürücü belgesine sahip oldukları tespit edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük’te 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı 1

Karabük’te 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı 2

Karabük’te 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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