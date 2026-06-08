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Küçükçekmece'de bina kısmi çöktü! 3 işçi duvarın altında kaldı

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İstanbul Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bir binada meydana gelen göçük paniğe neden oldu. Yıkım sırasında çöken duvarın altında kalan 3 işçi, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında daha önce boşatılan bir binada yıkım çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle binanın duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

Bu sırada yıkım işlemlerini gerçekleştiren 3 işçi, aniden yıkılan duvarın altında kaldı.

Küçükçekmece de bina kısmi çöktü! 3 işçi duvarın altında kaldı 1

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Çökmeyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Küçükçekmece de bina kısmi çöktü! 3 işçi duvarın altında kaldı 2

İTFAİYE ZAMANLA YARIŞTI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, göçük altında kalan işçileri kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Ekiplerin çalışması sonucu duvar altından çıkarılan 3 işçi, hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarına ilişkin incelemeler sürerken, polis ekipleri muhtemel yeni bir çökme riskine karşı sokakta ve bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayı anlatan Şükrü Boz, "Yıkıma alttan başlanınca bina zaten çürüktü çökmüş bunların üzerine. Çalışanların üzerine çökmüş. 3 kişilermiş durumlarının iyi olduğu söyleniyor" dedi.

Küçükçekmece de bina kısmi çöktü! 3 işçi duvarın altında kaldı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece bina
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