Görüntü İstanbul'da kaydedildi! Çileden çıkaran süre: Kartal-Bostancı arası 100 dakika...

İstanbul'da artan nüfusla birlikte zaten büyük bir sorun olarak İstanbulluların karşısına çıkan trafik konusu iyice kronikleşti. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasında yaşayan vatandaşlar için artık bir yerden bir yere ulaşım adeta çile... Son olarak Anadolu yakasında kayda alınan görüntüler de bunu kanıtlar nitelikte.

KARTAL-BOSTANCI 100 DAKİKA!

Trafiğin geldiği son durumu en net şekilde ortaya koyan ise trafikteki bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler oldu.

Sürücü normal şartlarda çok daha kısa sürede tamamlanması gereken güzergahların trafik nedeniyle geldiği son durumu şu sözlerle özetledi:

"İstanbul’da trafiğin geldiği son hal tam olarak bu... Kartal’dan Bostancı’ya gitmek tam 100 dakika sürüyor. Eğer Boğaz Köprüsü'ne (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) gitmek isterseniz önünüzdeki süre tam 167 dakika."