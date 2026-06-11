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Görüntü İstanbul'da kaydedildi! Çileden çıkaran süre: Kartal-Bostancı arası 100 dakika...

Megakent İstanbul'un yaşadığı trafik problemi tüm İstanbulluların şikayetçi olduğu nokta... Eskiden iş çıkışlarında yoğunlaşan trafik artık günün her saatinde yaşanıyor ve İstanbul'u yaşanmaz hale getiriyor. Son olarak bir vatandaşın kaydettiği görüntüler 'pes' dedirtti. Kartal'dan Bostancı'ya gitmek isteyen bir sürücü, yolculuğunun 100 dakika gösterdiğini kayda aldı.

Görüntü İstanbul'da kaydedildi! Çileden çıkaran süre: Kartal-Bostancı arası 100 dakika...
Doğukan Akbayır

İstanbul'da artan nüfusla birlikte zaten büyük bir sorun olarak İstanbulluların karşısına çıkan trafik konusu iyice kronikleşti. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasında yaşayan vatandaşlar için artık bir yerden bir yere ulaşım adeta çile... Son olarak Anadolu yakasında kayda alınan görüntüler de bunu kanıtlar nitelikte.

Görüntü İstanbul da kaydedildi! Çileden çıkaran süre: Kartal-Bostancı arası 100 dakika... 1

KARTAL-BOSTANCI 100 DAKİKA!

Trafiğin geldiği son durumu en net şekilde ortaya koyan ise trafikteki bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler oldu.

Görüntü İstanbul da kaydedildi! Çileden çıkaran süre: Kartal-Bostancı arası 100 dakika... 2

Sürücü normal şartlarda çok daha kısa sürede tamamlanması gereken güzergahların trafik nedeniyle geldiği son durumu şu sözlerle özetledi:

Görüntü İstanbul da kaydedildi! Çileden çıkaran süre: Kartal-Bostancı arası 100 dakika... 3

"İstanbul’da trafiğin geldiği son hal tam olarak bu... Kartal’dan Bostancı’ya gitmek tam 100 dakika sürüyor. Eğer Boğaz Köprüsü'ne (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) gitmek isterseniz önünüzdeki süre tam 167 dakika."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
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