Kastamonu’da şarampole yuvarlanan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Cide ilçesi Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yoldan çıkaran şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 73 yaşındaki Fatma Öz ile ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesi ve Şenpazar Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan Fatma Öz sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır