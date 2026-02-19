HABER

Meral Akşener siyasete dönecek mi? Merak edilen soruya kendisi yanıt verdi

Adı son günlerde tekrar gündeme gelen İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in siyasete dönüp dönmeyeceği konusunda tartışmalar tekrar alevlenmişti. Akşener bu tartışmalara son noktayı birinci ağızdan yaptığı açıklama ile koydu. Öte yandan Mansur Yavaş sözleri ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Meral Akşener siyasete dönecek mi? Merak edilen soruya kendisi yanıt verdi
Melih Kadir Yılmaz

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası geçen hafta Ankara'yı hareketlendirmişti. Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları da gündeme gelmiş ve CHP ile AK Parti arasında yeni gerilim patlak vermişti.

Meral Akşener siyasete dönecek mi? Merak edilen soruya kendisi yanıt verdi 1

MESUT ÖZARSLAN'IN İSTAFASINDAN SONRA ADI GÜNDEME GELMİŞTİ

Özarslan'ın istifasının ardından çok dikkat çeken bir iddia da gündeme getirilmişti. İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in bu istifada rol oynadığı öne sürülmüştü.

Akşener ve ekibi bu iddiaları yalanlarken, Akşener'in siyasete dönüp dönemeyeceği de tekrar tartışılmaya başlanmıştı. Akşener bu konuya da noktayı koydu.

Meral Akşener siyasete dönecek mi? Merak edilen soruya kendisi yanıt verdi 2

AKŞENER TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU

Gazeteci Aytunç Erkin TV100 ekranlarında katıldığı yayında Meral Akşener ile geçen görüşmesinden detayları paylaştı. Erkin, Akşener'in siyasete dönmeyeceğini herhangi bir tartışma ya da polemiğin içine girmek istemediğini söyledi.

"BU TOPRAKLAR İÇİN MÜCADELE ETMEK İSTEYEN KİM VARSA ONLARLA BİR MASA ETRAFINDA KONUŞMAK İSTERİM"

Erkin; Akşener'in İYİ Parti'nin iyi yerlerde olmasını istediğini ve Müsavat Dervişoğlu'na güvendiğini söylediğini de aktardı. Erkin ayrıca Akşener'in "Ama hayalimde şu var. Türkiye’nin sağında solunda kim varsa bu topraklar üzerinde yaşayan, ve bu topraklar için mücadele etmek isteyen kim varsa onlarla ortak bir masa etrafında buluşup konuşmak isterim" şeklindeki düşüncesini de yayında aktardı.

Meral Akşener siyasete dönecek mi? Merak edilen soruya kendisi yanıt verdi 3

MANSUR YAVAŞ SÖZLERİ

Erkin; Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hala kırgınlığının olduğunu da söyledi.

