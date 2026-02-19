HABER

Muş’ta ruhsatsız silah operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Varto ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından ruhsatsız silah bulundurulmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Varto ilçesinde 3 şüpheli şahsa yönelik 3 farklı adreste adli arama gerçekleştirildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.
