Karlıova’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Yaklaşık iki aydır aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde yüksek kar örtüsü oluştu. Evlerin çatıları ve araçların üzeri karla kaplanırken, vatandaşlar günlük işlerini güçlükle yürütüyor. İlçede yaşayan Mehmet Çiçek, kar yağışının uzun süredir devam ettiğini belirterek, "2 aydır sürekli kar yağıyor. Kar ata ata öldük, 2 metreden fazla kar var. Karlıova’nın ismine yakışacak kar yağıyor. Bakın her taraf kar" dedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların özellikle buzlanmaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır