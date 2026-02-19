HABER

‘Yapay zeka destekli simülasyonlar estetik cerrahide yeni bir dönem başlatıyor’

Görüntüleme ve teşhis odaklı yapay zeka araçlarının sağlık alanında giderek daha fazla kullanıldığını belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Çetinkaya, “Yapay zeka destekli simülasyonlar estetik cerrahide yeni bir dönem başlatıyor. Görüntülerin analizinde ve oran-orantı hesaplamalarında daha verimli sonuçlar elde ediyoruz." dedi.

Yapay zeka destekli estetik asistanlarıyla teknolojik dönüşümü klinik süreçlerine entegre ettiklerini söyleyen Op. Dr. Ali Çetinkaya, “Kliniğimizde, modern estetik cerrahinin tüm imkanlarını kullanarak hastalarımıza bütüncül bir hizmet sunuyoruz. Kliniğimize özel geliştirilen Yapay Zeka Estetik Asistanı, hastaların saniyeler içinde doğal sonuç öngörüleri almasını sağlayarak muayene öncesi hazırlık sürecini mükemmelleştiriyor” ifadelerini kullandı.

‘MUAYENE ÖNCESİ BEKLENTİ YÖNETİMİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR’

Op. Dr. Ali Çetinkaya, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Kliniğimizde sunduğumuz Yapay Zeka Estetik Asistanı ile amacımız bir sihirli değnek sunmak değil. Hastalarımızın kendi anatomilerine dayalı gerçekçi analizler yapabilmelerini sağlamak. Filtrelerden farklı olarak gerçek oran-orantı hesaplamaları yapan bu sistem, burun estetiği simülasyonu gibi kritik işlemlerde hastanın yüz hatlarına en uygun formu görmesine yardımcı oluyor. Dijital simülasyonun doktor muayenesinin yerini tutmayacağını ancak muayene öncesi doğru beklenti yönetimi için çok verimli bir araç olduğunu vurgulamak isterim. Kişiye özel analiz ve doğal sonuç odaklı vizyonumuzla estetik cerrahide dijital devrimin bir parçası olmaya devam edeceğiz."

Tıbbın geleceğinin teknolojiyle iç içe şekilleneceğini ifade eden Op. Dr. Çetinkaya, "Biz de kliniğimizde bu vizyonla hareket ederek hastalarımıza daha güvenli ve öngörülebilir bir tedavi süreci sunuyoruz. Yapay zekayı sadece bir araç değil, doktor ve hasta arasındaki iletişimi güçlendiren bir karar destek mekanizması olarak da kullanıyoruz” dedi.

‘DİJİTAL SİMÜLASYON ARAÇLARI KARAR VERME SÜRECİNİ HIZLANDIRIYOR’

Op. Dr. Çetinkaya, estetik operasyonlardaki dijital deneyimin, hasta sadakati üzerinde de olumlu etkilerini gözlemlediklerini belirterek, "Hastalarımızın olası sonuçları kendi fotoğrafları veya canlı kamera görüntüleri üzerinden görmeleri, operasyon öncesi kaygıları en aza indiriyor. Bu sayede burun estetiği (Rinoplasti), yüz germe (Facelift) ve kaş kaldırma gibi işlemlerde çok daha gerçekçi beklentiler oluşturabiliyoruz. Op. Dr. Ali Çetinkaya Kliniği olarak dijital danışmanlık deneyimini interaktif hale getirerek hastalarımızla bağımızı teknolojik bir zeminde kuvvetlendiriyoruz" diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

