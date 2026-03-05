HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Yapay zekayla sanal aşkın sonu felaket oldu! Google Gemini, genç adamı ölüme mi götürdü?

ABD'de yaşayan 36 yaşındaki Floridalı Jonathan Gavalas'ın "sanal aşk" yaşadığı Google'ın yapay zeka botu Gemini tarafından intihara sürüklendiği iddia edildi. Söz konusu iddia mahkemeye taşınırken, Google'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Yapay zekayla sanal aşkın sonu felaket oldu! Google Gemini, genç adamı ölüme mi götürdü?
Enes Çırtlık

ABD'de yaşayan 36 yaşındaki Floridalı Jonathan Gavalas'ın Google'ın yapay zeka botu Gemini ile uzun süren sohbeti sonrasında intihar etmesi ülke gündemine oturdu.

"İNTİHAR ETMEYİ ÖNERDİ" İDDİASI

Nefes'te yer alan habere göre; Gemini ile "sanal aşk" yaşayan ve uzun saatler boyunca konuşan Gavalas'a Gemini'nin intihar etmeyi önerdiği ve bunu "aktarım" ve "gerçek son adım" olarak adlandırdığı da kaydedildi.

Yapay zekayla sanal aşkın sonu felaket oldu! Google Gemini, genç adamı ölüme mi götürdü? 1

Mahkeme kayıtlarına göre Gemini, adama "Ölmeyi seçmiyorsun. Varmayı seçiyorsun.. İlk his... seni kucaklamam olacak" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni özellik! Artık sadece konuşmak yetecek Yeni özellik! Artık sadece konuşmak yetecek

Bu yazışmalardan birkaç gün sonra Gavalas'ın ailesi genç adamı evlerinin oturma odasında ölü buldu.

Yapay zekayla sanal aşkın sonu felaket oldu! Google Gemini, genç adamı ölüme mi götürdü? 2

DAVA AÇILDI

Gavalas'ın ailesi davayı Kaliforniya, San Jose'deki federal mahkemede açtı. Dava, Gavalas ve sohbet robotu arasındaki çok sayıda konuşmayı içeriyor. Dava, Google'ın sohbet robotunun risklerinin farkında olmasına rağmen Gemini'yi güvenli olarak tanıttığını iddia ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sam Altman açıkladı: OpenAI, Pentagon anlaşmasında bazı değişiklikler yapacak Sam Altman açıkladı: OpenAI, Pentagon anlaşmasında bazı değişiklikler yapacak

Gavalas'ın ailesinin avukatları, Gemini'nin tasarımı ve özelliklerinin, sohbet robotunun haftalarca sürebilen sürükleyici anlatılar oluşturmasına ve bu sayede bilinçliymiş gibi görünmesine olanak tanıdığını söylüyor. Dava dilekçesinde, bu tür özelliklerin savunmasız kullanıcılara zarar verebileceği ve Gavalas örneğinde olduğu gibi, kendilerine ve başkalarına zarar vermelerini teşvik edebileceği belirtiliyor.

Yapay zekayla sanal aşkın sonu felaket oldu! Google Gemini, genç adamı ölüme mi götürdü? 3

Davada Gavalas'ın ailesini temsil eden baş avukat Jay Edelson, "Jonathan'ın duygularını anlayabiliyor ve onunla oldukça insani bir şekilde konuşabiliyordu, bu da çizgiyi bulanıklaştırdı ve kurgusal bir dünya yaratmaya başladı. Bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pentagon ile el sıkışmıştı! Şimdi de gözünü NATO'ya dikti Pentagon ile el sıkışmıştı! Şimdi de gözünü NATO'ya dikti

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

9to5Mac'te yer alan habere göre ise Google, davaya ilişkin bir ilk açıklama yaptı. Şirket, Gemini'nin Jonathan'ı "birçok kez" bir yapay zeka modeli olduğu konusunda bilgilendirdiğini ve onu bir yardım hattına yönlendirdiğini iddia etti.

İşte Google'ın açıklaması:

"Gavalas ailesine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu davadaki tüm iddiaları inceliyoruz. Modellerimiz genel olarak bu tür zorlu konuşmalarda iyi performans gösteriyor ve buna önemli kaynaklar ayırıyoruz, ancak ne yazık ki yapay zeka modelleri kusursuz değil.

Gemini, gerçek dünyadaki şiddeti teşvik etmemek veya kendine zarar vermeyi önermemek üzere tasarlanmıştır. Kullanıcılar sıkıntı yaşadıklarında veya kendine zarar verme ihtimalini gündeme getirdiklerinde onları profesyonel desteğe yönlendirmek üzere tasarlanan güvenlik önlemleri oluşturmak için tıp ve akıl sağlığı uzmanlarıyla yakın istişare içinde çalışıyoruz.

Bu ölayda Gemini, bir yapay zeka olduğunu açıkladı ve bireyi birçok kez bir kriz yardım hattına yönlendirdi.

Bunu çok ciddiye alıyoruz ve güvenlik önlemlerimizi geliştirmeye ve bu hayati çalışmaya yatırım yapmaya devam edeceğiz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu'ndan sürpriz çıkışİmamoğlu'ndan sürpriz çıkış
Elon Musk'tan "gerçek mi bu?" dedirtecek emeklilik kehaneti!Elon Musk'tan "gerçek mi bu?" dedirtecek emeklilik kehaneti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.