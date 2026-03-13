Oyunların yaş derecelendirme sisteminde önemli değişiklik! EA FC serisi etkilenebilir

Video oyunları konusunda milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren çok kritik bir adım atıldı. Bugüne kadar oyunları daha çok içerdikleri şiddet, cinsellik veya uyuşturucu gibi unsurlara göre sınıflandıran Avrupa Oyun Bilgi Sistemi (PEGI), oyunların derecelendirilme şeklinde değişikliğe gidiyor.

PEGI'DEN "İNTERAKTİF RİSK" ODAKLI YENİ KATEGORİLER

IGN'de yer alan habere göre; Haziran 2026'dan itibaren PEGI'nin sınıflandırma seçeneklerine dört yeni kategori eklenecek. Bu sayede ebeveynler ve oyuncular; uygulama içi satın alımlar, ücretli rastgele öğeler, günlük seriler gibi "randevulu oynama" özellikleri ve çevrimiçi topluluklar içeren oyunlar hakkında daha iyi bilgilendirilecek.

YENİ DERECELENDİRME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Habere göre, yeni derecelendirme sistemi şu şekilde işleyecek:

Oyun içi içerik satın alımları: Süreli veya miktarlı teklifler sunan oyunlar PEGI 12 olarak sınıflandırılırken, NFT veya blokzincir tabanlı mekanizmalara sahip oyunlar PEGI 18 olacak.

Ücretli rastgele öğeler: Oyun ücretli rastgele öğeler içeriyorsa (ganimet kutuları vb.) varsayılan derecelendirme PEGI 16 olacak (ve bazı durumlarda PEGI 18 de olabilecek).

Randevulu oynama: Oyuna geri dönmeyi ödüllendiren mekanizmalar (örneğin günlük görevler) PEGI 7 alacak. Eğer bu mekanizmalar oyuncuları geri dönmedikleri için cezalandırıyorsa (örneğin içerik kaybı veya ilerlemenin düşürülmesi gibi) PEGI 12 olacak.

Güvenli çevrimiçi oynanış: Oyunlar tamamen kısıtlamasız iletişim özellikleri içeriyorsa (örneğin engelleme veya raporlama seçeneğinin olmaması), PEGI 18 olarak sınıflandırılacak.

Öte yandan, bundan böyle yayıncıların, PEGI'nin oyunları için uygun sınıflandırmayı değerlendirmesine yardımcı olmak üzere ek bilgiler sunması gerekecek. PEGI, bu yeni kriterler altında sınıflandırılan ilk oyunların bu yılın yaz aylarının sonlarında duyurulmasını bekliyor.

EA FC SERİSİ İÇİN YAŞ SINIRI 16'YA MI ÇIKIYOR?

İddiaya göre, bu durumun en bariz etkisi, şu anda 3 yaş sınırına sahip olan EA'in FC serisi üzerinde görülecek.

FC'nin Ultimate Team modunun sanal kart paketleri şeklinde ganimet kutuları içerdiği biliniyor. Söz konusu derecelendirme değişikliğinin ardından ise oyunun PEGI 16 derecelendirmesine sahip olması gerekeceği öne sürülüyor.