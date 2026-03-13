Oyunların yaş derecelendirme sisteminde önemli değişiklik! EA FC serisi etkilenebilir

Video oyunları konusunda milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren çok kritik bir adım atıldı. Bugüne kadar oyunları daha çok içerdikleri şiddet, cinsellik veya uyuşturucu gibi unsurlara göre sınıflandıran Avrupa Oyun Bilgi Sistemi (PEGI), oyunların derecelendirilme şeklinde değişikliğe gidiyor.
IGN'de yer alan habere göre; Haziran 2026'dan itibaren PEGI'nin sınıflandırma seçeneklerine dört yeni kategori eklenecek. Bu sayede ebeveynler ve oyuncular; uygulama içi satın alımlar, ücretli rastgele öğeler, günlük seriler gibi "randevulu oynama" özellikleri ve çevrimiçi topluluklar içeren oyunlar hakkında daha iyi bilgilendirilecek.
Habere göre, yeni derecelendirme sistemi şu şekilde işleyecek:
Öte yandan, bundan böyle yayıncıların, PEGI'nin oyunları için uygun sınıflandırmayı değerlendirmesine yardımcı olmak üzere ek bilgiler sunması gerekecek. PEGI, bu yeni kriterler altında sınıflandırılan ilk oyunların bu yılın yaz aylarının sonlarında duyurulmasını bekliyor.
İddiaya göre, bu durumun en bariz etkisi, şu anda 3 yaş sınırına sahip olan EA'in FC serisi üzerinde görülecek.
FC'nin Ultimate Team modunun sanal kart paketleri şeklinde ganimet kutuları içerdiği biliniyor. Söz konusu derecelendirme değişikliğinin ardından ise oyunun PEGI 16 derecelendirmesine sahip olması gerekeceği öne sürülüyor.
