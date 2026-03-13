Ankara’da güpegündüz gasp! Motosiklet sürücüsünün önünü kesip parasını aldılar

Ankara’da güpegündüz yaşanan gasp olayı tepki çekti. Üç kişi, yolda ilerleyen bir motosiklet sürücüsünün önünü keserek durdurdu. Görüntülerde şüphelilerin ellerinde bira şişeleriyle sürücünün önüne atlayarak motosikletin ilerlemesini engellediği görüldü.

"NAKİTİM YOK, BULURSAN AL TAMAM"

Saldırganların daha sonra motosikletin kontak anahtarını almaya çalıştığı, sürücünün ise “Nakitim yok, bulursan al tamam” diyerek durumu anlatmaya çalıştığı duyuldu.

Ancak şüphelilerin para istemekte ısrarcı olduğu ve sürücüyü bırakmadığı görüldü.

Bunun üzerine motosiklet sürücüsü cebindeki parayı vermek zorunda kaldı. Görüntülerde şüphelilerden birinin sürücünün cebine elini sokarak üzerindeki tüm parayı aldığı anlar da yer aldı.

Olay anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, şüphelilerin kimliği ve yakalanıp yakalanmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.