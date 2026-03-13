Son dakika | Trump çelişkiyle suçlanırken yeni saldırının tarihini verdi: "İran'ı çok sert vuracağız"

Orta Doğu'yu savaş alanına çeviren saldırılar sürerken ABD Başkanı Donald Trump'ın her açıklaması dünyanın gündeminde. Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda İran savaşı ile ilgili soruları yanıtladı.

ABD Başkanı, savaşın seyri ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili "ABD gemileri gerekirse Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere refakat eder. Neler olacağını göreceğiz. Umarım durum iyiye gider" dedi.

Trump ayrıca "Önümüzdeki hafta İran'ı çok sert vuracağız" diyerek saldırı işareti verdi.

"YAKINDA SONA ERECEK" DEMİŞTİ

Donald Trump İran’a yönelik devam eden saldırılar hakkında ABD basınına telefonla açıklamalarda bulunurken Trump, İran ile savaşın "yakında" sona ereceğini belirterek, "Ne zaman bitmesini istersem, o zaman bitecek" demişti.

"HEDEF ALINACAK BİR ŞEY KALMADI"

İran’da hedef alınacak neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını ifade eden Trump, "Savaş çok iyi gidiyor. Planlanan takvimin çok ilerisindeyiz. İlk altı haftalık süre içinde bile mümkün olduğunu düşündüğümüzden daha fazla hasar verdik" dedi.

İran’ın düşmanlığının İsrail ve ABD’nin ötesine, bölgedeki Körfez ülkelerine de yayıldığını söyleyen Trump, "Orta Doğu’nun geri kalanını da hedefe almışlardı. 47 yıldır neden oldukları ölüm ve yıkımın bedelini ödüyorlar. Bu bir intikam. Bu kadar kolay kurtulamayacaklar" dedi.

"ORDUMUZ ÇOK İYİ GİDİYOR"

Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlenen, eşi Melania Trump ile katıldığı Kadın Tarihi Ayı etkinliğinde İran gündemine değinirken de dikkat çeken mesajlar vermişti.

İran'da rejimin 47 yıldır bölgesine "terör" yaydığını savunan Trump, "İran ile ilgili süreç çok hızlı ilerliyor. Ordumuz çok iyi gidiyor. Kimse daha önce böyle bir şey görmedi. 47 yıllık süreçte yapılması gerekeni şimdi yapıyoruz." dedi.

ABD Başkanı, "Onlar (İran) terör ve nefret dolu bir ulus ve şu anda bunun bedelini ağır ödüyorlar." ifadesini kullandı.

ABD SENATOSU'NDA TRUMP'A "ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA" SUÇLAMASI

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Orta Doğu'da İran'a karşı düzenlenen saldırılara yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ı "çelişkili açıklamalar" yapmakla suçlamıştı. Schumer, şunları kaydetti:

"(Saldırılarda hedeflenen) Önce rejim değişikliğiydi, sonra İran'ın nükleer programıyla ilgiliydi, sonra İran donanmasından kurtulmak içindi, sonra tekrar rejim değişikliği, sonra da savunma amaçlı olduğunu söylüyorlar. Kime sorarsanız sorun, 'ya savaşın sonuna yaklaşıyoruz ya da daha yeni başlıyoruz' diyorlar. Donald Trump'a savaşın sonunda mı yoksa başında mı olduğumuzu sorarsanız, 'her ikisi de' diyor. Bu çılgınlık durmalı."

Schumer, Senatonun, savaşın stratejisi ve hedefleri hakkında ABD yönetiminden üst düzey yetkilileri sorgulamak için kamuya açık oturumlar düzenlemesi gerektiğini belirterek, "Amerikan halkı cevapları hak ediyor." diye konuştu.

ABD/İSRAİL - İRAN SAVAŞI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır