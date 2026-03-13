HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | İran'dan ateşlenen 3. füze sonrası Türkiye'den yeni açıklama: "Savaşın tarafı değiliz"

Son dakika haberi: Savaşın devam ettiği İran'dan 3 kez bir füze ateşlenip Türk hava sahasına yönelmişti. Türkiye'nin gündemindeki olayın ardından güvenlik kaynaklarından "Türkiye savaşın tarafı değildir" açıklaması geldi.

Son dakika | İran'dan ateşlenen 3. füze sonrası Türkiye'den yeni açıklama: "Savaşın tarafı değiliz"
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilerek düşürülen füzeler gündemdeki yerini korurken güvenlik kaynaklarından önemli bir açıklama geldi.

"İHTİYATLI TAVIR SINIRSIZ TOLERANS DEĞİLDİR"

Kaynaklar "Türkiye çatışmaya çekilmemek için ihtiyatlıdır. Türkiye sorumlulukla hareket ediyor, savaşın tarafı değildir" dedi.

Açıklamada "İhtiyatlı tavır sınırsız tolerans değildir" mesajı da ön plana çıktı.

İran'dan ateşlenen füzeler hakkında sorumluların tespiti için İran'a net mesaj iletildiği de bildirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump yeni saldırının tarihini verdi Trump yeni saldırının tarihini verdi
İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

İRAN'DAN ATEŞLENEN FÜZELER GÜNDEMDE

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat, 4 ve 9 Mart'ta da NATO'nun hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmişti.

Bugün de MSB'den "Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" açıklaması gelmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran’dan ateşlenen bir füze daha etkisiz hale getirildi! İran’dan ateşlenen bir füze daha etkisiz hale getirildi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara’da güpegündüz gasp! Ankara’da güpegündüz gasp!
Trump yeni saldırının tarihini verdiTrump yeni saldırının tarihini verdi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran füze savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.