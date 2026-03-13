Son dakika | İran'dan ateşlenen 3. füze sonrası Türkiye'den yeni açıklama: "Savaşın tarafı değiliz"

Son dakika haberi: İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilerek düşürülen füzeler gündemdeki yerini korurken güvenlik kaynaklarından önemli bir açıklama geldi.

"İHTİYATLI TAVIR SINIRSIZ TOLERANS DEĞİLDİR"

Kaynaklar "Türkiye çatışmaya çekilmemek için ihtiyatlıdır. Türkiye sorumlulukla hareket ediyor, savaşın tarafı değildir" dedi.

Açıklamada "İhtiyatlı tavır sınırsız tolerans değildir" mesajı da ön plana çıktı.

İran'dan ateşlenen füzeler hakkında sorumluların tespiti için İran'a net mesaj iletildiği de bildirildi.

İRAN'DAN ATEŞLENEN FÜZELER GÜNDEMDE

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat, 4 ve 9 Mart'ta da NATO'nun hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmişti.

Bugün de MSB'den "Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" açıklaması gelmişti.