Tüm kullanıcılara sunuldu! Anthropic'ten Claude'a yeni özellik: Sohbet içinde oluşturabilecek

Yapay zeka sohbet botları ve asistanları her geçen gün daha akıllı ve daha yetenekli hale geliyor. Bu kapsamda son adım, yakın zamanda Pentagon ile anlaşmayı reddetmesiyle gündemi uzun süre meşgul eden Anthropic'ten geldi. Şirket, yapay zeka sohbet botu Claude için yeni bir özelliğin duyurusunu gerçekleştirdi.

SOHBET İÇİNDE ETKİLEŞİMLİ GÖRSELLEŞTİRME

The Verge'de yer alan habere göre; Claude, yeni özelliği sayesinde sohbet sırasında özel grafikler, diyagramlar ve diğer görselleştirmeler oluşturabilecek. Yapay zeka sohbet botu, sohbetin bağlamına dayanarak bir görselin faydalı olacağını belirlerse, resmi yan paneli yerine doğrudan satır içine ekleyecek.

Claude can now build interactive charts and diagrams, directly in the chat.



Available today in beta on all plans, including free.



Try it out: https://t.co/tHPAZRgQkn pic.twitter.com/WXRrD4VkAt — Claude (@claudeai) March 12, 2026

Claude, sohbette bir görselleştirme oluşturup oluşturmayacağını otomatik olarak belirleyecek. Ancak kullanıcılar sohbet botundan doğrudan bir diyagram, tablo veya grafik oluşturmasını da talep edebilecek. Kullanıcılar ayrıca Claude'dan oluşturduğu görselleştirmelerde değişiklik yapmasını da isteyebilecek. Claude'un sohbetleri içinde oluşturulan görselleştirmeler sohbet ilerledikçe ise değişecek veya kaybolacak.

Son olarak, Claude'un yeni özelliğinin şu anda tüm kullanıcılara sunulduğunu ve varsayılan olarak açık halde geldiğini belirtelim.