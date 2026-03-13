HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Çin'de yaşlı kadını korkutup hastanelik eden robot 'tutuklandı'

Çin'de ilginç bir olay yaşandı. Bir insansı robot, 70 yaşındaki bir kadını korkutarak hastanelik etti. İnsansı robot polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay sosyal medyada viral olurken, birçok kullanıcı olayı 'insansı robot tutuklandı' şeklinde yorumladı.

Çin'de yaşlı kadını korkutup hastanelik eden robot 'tutuklandı'
Enes Çırtlık

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte bilim kurgu filmlerini aratmayan olaylar artık günlük hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı. Son olarak Çin'da yaşanan sıra dışı bir olay ise artık kamusal alanlarda da yer almaya başlayan insansı robotlarla ilgili tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi.

YAŞLI KADINI KORKUTAN ROBOT 'TUTUKLANDI'

Interesting Engineering'de yer alan habere göre; Çin'in Makao bölgesinde bir insansı robot, 70 yaşındaki bir kadının korkmasına ve hastanelik olmasına neden oldu.

Çin de yaşlı kadını korkutup hastanelik eden robot tutuklandı 1

Olay, Patane'deki bir konut kompleksinde, 70 yaşlı kadının akşam saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada meydana geldi. Yürüyüş sırasında telefonuna bakan kadın, kendisini takip eden Unitree G1 model bir robotla karşılaştı. Yanında duran robotu fark eden kadın büyük korku yaşadı.

YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Robota öfkeyle bağıran ve kalp atışlarının hızlandığını söyleyen yaşlı kadın, olay yerine ulaşan polis ekiplerine kendini iyi hissetmediğini söylemesi üzerine hastaneye götürüldü. İnsansı robot ise polis eşliğinde olay yerinden uzaklaştırıldı.

Robotun bir eğitim merkezine ait olduğu ve bölgede "tanıtım faaliyetleri" için kullanıldığı belirtildi.

Eğitim merkezinin bir temsilcisi, yaptığı açıklamada olayın robot bölgeden ayrılırken meydana geldiğini söyledi. Açıklamadaki savunmaya göre, kadın telefonuna bakmak için durduğunda robot da kadının etrafından dolaşamadığı için arkasında durmak zorunda kaldı. Bu da kadının robotu fark ettiğinde korku yaşamasına neden oldu.

Söz konusu robot 50 yaşındaki sahibine iade edilirken, sahibine robotu kamusal alanlarda kullanırken dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.

Çin de yaşlı kadını korkutup hastanelik eden robot tutuklandı 2

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: 'İNSANSI ROBOT TUTUKLANDI'

70 yaşındaki kadın ile insansı robotu arasında yaşananları gösteren bir video sosyal medyada viral olurken, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok Çinli internet kullanıcısı 'insansı robot tutuklandı' yönünde yorumlarda bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | İran'dan ateşlenen 3. füze sonrası Türkiye'den yeni açıklama: "Savaşın tarafı değiliz"Son dakika | İran'dan ateşlenen 3. füze sonrası Türkiye'den yeni açıklama: "Savaşın tarafı değiliz"
Ankara’da güpegündüz gasp! Ankara’da güpegündüz gasp!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çin robot
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.