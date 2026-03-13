Çin'de yaşlı kadını korkutup hastanelik eden robot 'tutuklandı'

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte bilim kurgu filmlerini aratmayan olaylar artık günlük hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı. Son olarak Çin'da yaşanan sıra dışı bir olay ise artık kamusal alanlarda da yer almaya başlayan insansı robotlarla ilgili tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi.

YAŞLI KADINI KORKUTAN ROBOT 'TUTUKLANDI'

Interesting Engineering'de yer alan habere göre; Çin'in Makao bölgesinde bir insansı robot, 70 yaşındaki bir kadının korkmasına ve hastanelik olmasına neden oldu.

Olay, Patane'deki bir konut kompleksinde, 70 yaşlı kadının akşam saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada meydana geldi. Yürüyüş sırasında telefonuna bakan kadın, kendisini takip eden Unitree G1 model bir robotla karşılaştı. Yanında duran robotu fark eden kadın büyük korku yaşadı.

YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Robota öfkeyle bağıran ve kalp atışlarının hızlandığını söyleyen yaşlı kadın, olay yerine ulaşan polis ekiplerine kendini iyi hissetmediğini söylemesi üzerine hastaneye götürüldü. İnsansı robot ise polis eşliğinde olay yerinden uzaklaştırıldı.

Robotun bir eğitim merkezine ait olduğu ve bölgede "tanıtım faaliyetleri" için kullanıldığı belirtildi.

Eğitim merkezinin bir temsilcisi, yaptığı açıklamada olayın robot bölgeden ayrılırken meydana geldiğini söyledi. Açıklamadaki savunmaya göre, kadın telefonuna bakmak için durduğunda robot da kadının etrafından dolaşamadığı için arkasında durmak zorunda kaldı. Bu da kadının robotu fark ettiğinde korku yaşamasına neden oldu.

Söz konusu robot 50 yaşındaki sahibine iade edilirken, sahibine robotu kamusal alanlarda kullanırken dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: 'İNSANSI ROBOT TUTUKLANDI'

70 yaşındaki kadın ile insansı robotu arasında yaşananları gösteren bir video sosyal medyada viral olurken, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok Çinli internet kullanıcısı 'insansı robot tutuklandı' yönünde yorumlarda bulundu.