HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çanakkale'de dehşet! Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Muzaffer E. (68), kendisine olan altın borucunu ödemediği gerekçesiyle tartıştığı oğlu Erkan E.'yi (42) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Çanakkale'de dehşet! Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün Çan ilçesinde İstiklal Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Erkan E., bir süre önce babası Muzaffer E.'den geri iade etmek üzere bir miktar altın aldı. Ancak aradan geçen sürede Erkan E. altın borcunu ödemedi.

Bu nedenle Muzaffer E. ile oğlu Erkan E. arasında evde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muzaffer E. eline aldığı bıçak ile oğlu Erkan E.'yi göğsünden bıçakladı. Erkan E. ağır yaralandı.

Çanakkale de dehşet! Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erkan E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erkan E., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çanakkale de dehşet! Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü 2

Olayın ardından Muzaffer E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da bir gecede mevsim değişecek!İstanbul'da bir gecede mevsim değişecek!
Yabancılara yönelik İngilizce terapi hayata geçtiYabancılara yönelik İngilizce terapi hayata geçti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.