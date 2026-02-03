Düzensiz göçmenler zeytinlik alanda yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Ayvalık ilçesi Sahilkent Mahallesi’nde zeytinlik arazi içerisinde saklandıkları tespit edilen 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne bağlı GÖKSEM’e sevk edildi.

Göçmenleri bölgeye getirdiği değerlendirilen 2 şüpheli şahsın tespit edildiği, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyonda göçmenlerle birlikte 1 adet lastik bot, 1 adet bot motoru, 1 adet bot şişirme pompası ile 20 litre benzin ele geçirildi.

