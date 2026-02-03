HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Düzensiz göçmenler zeytinlik alanda yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollar ile Yunanistan’a gitmek isteyen 9 düzensiz göçmen zeytinlik alanda jandarma tarafından yakalandı.

Düzensiz göçmenler zeytinlik alanda yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Ayvalık ilçesi Sahilkent Mahallesi’nde zeytinlik arazi içerisinde saklandıkları tespit edilen 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne bağlı GÖKSEM’e sevk edildi.
Göçmenleri bölgeye getirdiği değerlendirilen 2 şüpheli şahsın tespit edildiği, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyonda göçmenlerle birlikte 1 adet lastik bot, 1 adet bot motoru, 1 adet bot şişirme pompası ile 20 litre benzin ele geçirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul tuvaletinde kamera rezaleti! Görevden alındıOkul tuvaletinde kamera rezaleti! Görevden alındı
Kastamonu’da kaçak içki operasyonu: 12 gözaltıKastamonu’da kaçak içki operasyonu: 12 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.