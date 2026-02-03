HABER

Muş'ta bembeyaz kar bir gecede kahverengiye dönüştü

Irak üzerinden taşınan toz bulutlarıyla gelen yağmur, Muş’ta bembeyaz karın rengini kahverengiye dönüştürdü.

Muş'ta bembeyaz kar bir gecede kahverengiye dönüştü

Muş'ta etkili olan yağmurla birlikte, Irak üzerinden gelen toz taşınımı karın üzerine düştü. Bu nedenle bembeyaz olan karın yüzeyinde kahverengi görünüm oluştu. Meteorolojinin uyarılarının ardından bölge genelinde görülen yağmur, toz taşınımıyla birleşince ilginç bir doğa olayı ortaya çıktı. Irak kaynaklı toz bulutlarının yağmur damlalarına karışarak kar üzerinde birikmesi sonucu, vatandaşların "kahverengi kar" olarak tanımladığı görüntüler kaydedildi.

Sabah kahverengi kar ile uyandıklarını söyleyen vatandaşlardan Şemsettin Çelik, "Bu sene kar çok yağdı. İki gündür yağmur yağıyor. Dün kar bembeyazdı. Bugün sabah kalktık, karın kahverengi olduğunu gördük. Bu olay bizde baharın işareti sayılır. Bu toprak, Irak üzerinde rüzgârla taşınıp yağmur ile yeryüzüne iniyor. Bizim büyüklerimize göre toprak yağdığı zaman baharın işareti olurdu. Allah izin verirse bu kar kalkacak. Bu sene gerçekten çok kar yağdı, çok çile çektik. İnşallah karın faydasını da göreceğiz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

