Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yenice Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüphelinin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda 4 bin 504 gram sıvı amfetamin, 17 parça halinde toplam 944 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 156 gram sıvı aseton, uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 6 tüp ile 1 enjektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır