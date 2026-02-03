HABER

Gölcük Tabiat Parkı’nda kış güzelliği

Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda kış güzelliği yaşanıyor. Görenleri büyüleyen muhteşem manzara havadan dronla görüntülendi.

Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve "Tabiatın Kalbi" olarak nitelendirilen Gölcük Tabiat Parkı’nda kış güzelliği yaşanıyor. Çam ormanlarının arasına gizlenmiş tabiat parkı, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Gölcük’ü çevreleyen çam ağaçlarının karla kaplanması ve göl yüzeyinde oluşan yansımalar, ortaya doyumsuz bir manzara çıkardı. Özellikle parkın simgesi olan Devlet Konukevi’nin göl üzerindeki yansımasıyla bütünleşen kar manzarası, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. Sessizliğin hakim olduğu parkta ortaya çıkan bu eşsiz güzellik, kartpostalları aratmadı.

Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde, karla örtülü ağaçlar, gölet çevresi ve Devlet Konukevi’nin beyaz örtüyle uyumu dikkat çekti. Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Gölcük Tabiat Parkı, kış aylarında da doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.
Kaynak: İHA

