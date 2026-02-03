Isparta'da okul tuvaletinde kamera rezaleti! Müdür görevden alındı

Işıkkent Mahallesi Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda öğrencilerin kullandığı tuvaletlere kamera yerleştirildiğine dair fotoğrafların sanal medyada yayılmasından sonra veliler duruma tepki gösterdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tepkiler üzerine soruşturma başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İddia konusu olayla ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup, konu müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir" denildi.

OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Devam eden inceleme ve soruşturma kapsamında okul müdürü Ö.K.'nin görevinden alındığı, bir başka okulda öğretmen olarak görevlendirildiği öğrenildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün incelemesi sonrasında tuvaletlerdeki kameralar kaldırıldı.

Okul müdürlüğü görevine ise geçici görevlendirme yapılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır