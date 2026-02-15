Sivas’ta otobüs şoförünün hareketi takdir topladı

Sivas’ta bir halk otobüsü sürücüsü, yaptığı hareket ile ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti. Otobüse binen ve yoksul durumda olan yaşlı kadın ile yakından ilgilenen sürücünün hareketi takdir topladı.

Sivas’ta 5 yıldır Özel Halk Otobüsü şoförlüğü yapan Tolga Yılmaz, Cumartesi Pazarı-Aydoğan seferi yaptığı sırada yaşlı bir kadını fark etti.

Durak harici olmasına rağmen yaşlı kadın için duran Yılmaz, otobüse alarak ön koltuğa oturmasını sağladı. Yaşlı kadın ile bir süre sohbet eden Tolga Yılmaz, bir kızı dışında kimsesi olmadığını söyleyen kadına ceketini vermeyi teklif etti. Yaşlı kadına bir miktar nakit para veren Tolga Yılmaz’ın hareketi, görenlerin takdirini topladı.

"YAŞLILARIMIZ HER ZAMAN BAŞIMIZIN TACIDIR"

Yürümekte zorlanan yaşlı kadını görünce durduğunu söyleyen Tolga Yılmaz, "Cumartesi günü Aydoğan hattında çalışırken durak dışında yaşlı bir teyze gördüm. Yürümekte zorlanıyordu, yanında ona yardımcı olmaya çalışan bir ablamız vardı. Otobüse el etti, ben de durdum. Teyzenin kimsesinin olmadığını öğrendim. ‘Yemek yedin mi?’ diye sorduğumda ‘yemedim’ dedi. Biraz para vermek istedim, montumu vermek istedim ama kabul etmedi. Evini öğrendim ve evine kadar bıraktım. Eve girene kadar otobüsü hareket ettirmedim. İçeri girdiğini gördükten sonra da biraz bekledim, belki Alzheimer hastasıdır, yaşlıdır, bir şey olur diye düşündüm. Yaşlılarımız her zaman başımızın tacıdır. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Durak harici alıyoruz, durak harici indiriyoruz" dedi.



