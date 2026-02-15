HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'da korkunç olay! Beden öğretmeninin üzerinden aracıyla geçti

İçerik devam ediyor

Antalya'da beden öğretmeni Gürol Güven yaşanan olayda hayatını kaybetti. Yerde baygın halde yatan öğretmenin üzerinden geçip ölümüne sebep olan sürücü de yakalandı. Olay anının ise görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 14 Şubat gece saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre Aksu Pınarlı Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda beden eğitimi öğretmeni Gürol Güven (51) ile eşi olduğu tahmin edilen kadın arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Güven'i aracına almayan kadın, plakası alınamayan otomobili ile olay yerinden uzaklaşmak isterken, bu sırada araca binmek isterken dengesini kaybederek yere düşen Gürol Güven ise baygınlık geçirdi.

Antalya da korkunç olay! Beden öğretmeninin üzerinden aracıyla geçti 1

HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma seslerini duyarak balkona çıkan ve yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri karşı şeritten olay yerine yaklaştığı sırada plakası alınamayan beyaz renkli bir araç yerde hareketsiz şekilde yatmakta olan Gürol Güven'in üzerinden geçerek olay yerinden uzaklaştı. Kazanın hemen ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Güven, kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya da korkunç olay! Beden öğretmeninin üzerinden aracıyla geçti 2

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Güven'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları inceleyen Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kaza sonrası olay yerinden kaçan şahsın Mehmet C. olduğunu belirledi. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından dün yakalanarak gözaltına alınan Mehmet C. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Mehmet C. işlemlerinin ardından 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralıEskişehir'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Bursa'da tırla otomobil çarpıştı! Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandıBursa'da tırla otomobil çarpıştı! Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

SGK'dan 'emeklilik' denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi

SGK'dan 'emeklilik' denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.