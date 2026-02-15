Atina'yı sarıya bürüdü, İstanbul'a geliyor: Bugün ve yarın etkili olacak: Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Marmara'da, gece saatlerinden itibaren Ege'de, yarın öğle saatlerinde ise İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

MARMARA'DA BU AKŞAMDAN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada Marmara Bölgesi'nde bu akşamdan itibaren toz taşınımı beklendiği bildirildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra bölge genelinde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Marmara'da toz taşınımının yarın gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.

ATİNA SARIYA BÜRÜNDÜ

Öte yandan Yunanistan’ın başkenti Atina'da gökyüzü Afrika tozu etkisiyle sarıya büründü.

Kaynak: AA