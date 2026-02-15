HABER

Peş peşe Gazze açıklamaları! 8 bin asker göndermeye hazırlanıyorlar: Tarih verildi

ABD Başkanı Trump Gazze'nin yeniden inşası için 5 milyar doların üzerinde kaynak oluşturulduğunu ifade etti. Öte yandan Endonezya, Gazze'ye konuşlandırılması olası yaklaşık 8 bin askerin haziranın sonuna kadar hazır olacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması geldi. Trump, "Gazze Barış Kurulu üyeleri yeniden inşa için 5 milyar doların üzerinde kaynak ayırdı" dedi.

8 BİN ASKERİ HAZIRLIYORLAR

Öte yandan Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (TNI) Sözcüsü Donny Pramono, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Gazze'ye asker konuşlandırıp konuşlandırılmayacağına ilişkin henüz karar alınmadığını belirtti.

Pramono, karar kesinleşmese de her an Gazze'ye konuşlandırılmaya hazır olacak şekilde birliklerin yapısının ve takvimlerin ayarlandığını ifade etti.

Yaklaşık 8 bin kişilik karma tugay hazırladıklarını ve belirlenen takvim kapsamında personelin sağlık tetkiklerinden geçeceğini kaydeden Pramono, "Prensipte her yere atanmaya hazırız. Askerlerimiz tamamen hazır ve hükümet, resmi onay verdikten sonra kısa sürede sevk edilebilir." dedi.

TARİH VERİLDİ

Pramono, yaklaşık 1000 personelin öncü ekip olarak nisanda, kalanın haziranın sonunda hazır olmasının beklendiğini kaydetti.

GÖREV KAPSAMI SINIRLI

Endonezya Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, birliklerin gönderilmesi halinde görev kapsamının sınırlı olacağı, misyonunun insani yardım niteliğinde olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, birliklerin herhangi bir çatışmaya girmeyeceği ancak "kendini savunma ve görevin sürdürülmesi için uluslararası hukuk uyarınca son çare olarak güç kullanılabileceğine" dikkati çekilmişti.

Görev alanının Filistin topraklarının ayrılmaz parçası olan Gazze ile sınırlı olduğu kaydedilen açıklamada, ISF'nin uygulanışının Endonezya'nın dış politikasıyla tutarsız olması halinde katılımını sona erdirebileceği ifade edilmişti.

Açıklamada ayrıca Endonezya'nın, iki devletli çözüm kapsamında Filistin Devleti'ne desteği yinelenmişti.

Endonezyalı yetkililer, 13 Şubat'ta Gazze'deki çatışmaların azaltılması ve insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla bölgeye hastane gemisi ile istihkam ve sağlık birimlerinden oluşan askeri birlik sevk etmeye hazırlandıklarını bildirmişti.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN da Endonezya askerlerinin, Gazze'de konuşlandırılmasına yönelik saha hazırlıklarının başladığını ve Endonezya birliklerinin uluslararası bir istikrar gücüne entegre edileceğini iddia etmişti.

Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği açıklanmıştı.

Endonezya'nın, ISF kapsamında Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke olacağı iddia edilmiş, Endonezya askerlerinin güneydeki Refah ve Han Yunus kentleri arasındaki bölgede bulunacağı öne sürülmüştü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

