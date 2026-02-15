HABER

Zararın neresinden dönülürse kârdır dedi, 50 yıl sonra bıraktı

Elazığ’da yaşayan 63 yaşındaki emekli gazeteci, sigara bırakma merkezinden aldığı destekle 50 yıl kullandığı sigarayı iki ayda bıraktı.Elazığ’da yaşayan 63 yaşındaki emekli gazeteci Şah İsmail Gezici, 13 yaşındayken sigaraya başladı.

Elazığ’da yaşayan 63 yaşındaki emekli gazeteci Şah İsmail Gezici, 13 yaşındayken sigaraya başladı. 50 yıl sonra sigaradan dolayı nefes almakta zorlanan Gezici, yakınlarının da ısrarı üzerine sigarayı bırakmaya karar verdi.

Sigarayı bırakmak için arkadaşının tavsiyesiyle sigara bırakma merkezine başvuran Gezici, uzmanlar tarafından uygulanan tedaviyle yarım asır boyunca içtiği sigarayı doğum gününde bıraktı. Sigarayı bırakan emekli gazeteci Gezici, "Zararın neresinden dönülürse kârdır misali ben 50 yıl sonra döndüm ama gençler, pişman olmadan sigarayı bırakın" ifadelerini kullandı.

’50 YIL İÇMİŞSİN BU SAATTEN SONRA NEDEN BIRAKIYORSUN’

13 yaşlarında başladığı sigarayı 50 yıl sonra doğum gününde bıraktığını belirten gazeteci Şah İsmail Gezici, "Buraya geleli 2 ay oldu. Şu anda son seansa giriyorum. Sigara içtiğim dönemdeki öksürme, nefes darlığı ve tıkanıklıktan kurtuldum. Pişmanlığım keşke daha önceden gelseydim. Şu anda çok rahatım. Bazı arkadaşlar ’50 yıl içmişsin bu saatten sonra neden bırakıyorsun’ dedi. Aslında bu saatten sonra gerekiyor. Gençken bırakılsaydı çok daha iyi olurdu. Tam 50 yıl günde en düşük bir paket, 3 pakete çıktığı dönemler dahi olmuştur. Bir paket olarak bakıldığı zaman 18 bin 250 paket sigara yapıyor. Dile kolay. Sigara içerek kendimizi boşu boşuna bu hale sokmuşuz. Zararın neresinden dönülürse kardır misali ben 50 yıl sonra döndüm ama gençler, pişman olmadan sigarayı bırakın" dedi.

Danışmanlık merkezi işletmecisi Cansu Celayir ise, "500’den fazla danışanımız oldu ve çok yüksek ve güzel sonuçlar elde ettik. Cihazımızın başarı oranı yüzde 92’nin üzerindedir. Ben daha önce hiç sigara kullanmadım bundan dolayı da nasıl bir bağımlılık olduğunu bilmiyorum. Yaklaşık iki yıl önce İzmir’de çok yakın arkadaşlarımızın bunu keşfedip günde iki paket içtikleri sigaradan kurtulduklarına şahit oldum. Benim eşim de sigara kullanıyordu. Bu durumdan çok muzdariptim. Bunun üzerine bir araştırma sürecimiz oldu. Araştırma sürecinde Elazığ’da böyle bir şeyin olmadığını görünce işin ticari boyutuna girdik. İlk danışanım eşim, önce ona sigarayı bıraktırdım. Şu anda da Elazığ’da vatandaşların rağbet ettiği bir tedavi merkezi haline geldik. Sadece sigara değil, alkol, madde bağımlılığı, iştah kapatma ve zayıflama olarak da hizmet sunmaktayız. Şu an İsmail abiyle 3’üncü seanstayız. 2 aydır çok güzel bir yol katettik. Bir doğum gününde başladığı hikaye yeniden doğum gününde sona erdi. Üçüncü seansını alıyor. Burada aslında kilit nokta, burada bir sihirli değnek yok. Cihaza girdim, midem bulanacak veya sigarayı görmeye tahammül edemeyeceğim değil. Önce sizin istemeniz gerekiyor. Siz istediğiniz taktirde de bu çok güçlü bir destek terapisi oluyor. Çünkü kandaki nikotini biz sıfırlıyoruz. İşin psikolojik kısmı kendilerinin elindedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

