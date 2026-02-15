HABER

Çanakkale'de kayıp olarak aranan 86 yaşındaki kişinin cesedi bulundu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 23 Ocak'tan beri kayıp olarak aranan 86 yaşındaki Hasan Yalçınkaya'nın cansız bedeni dere kenarında bulundu.

Çanakkale'de kayıp olarak aranan 86 yaşındaki kişinin cesedi bulundu

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan işçi emeklisi Yalçınkaya'nın, 23 Ocak'ta sabah saatlerinde dışarı çıktıktan sonra bir daha dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmaları, aralıksız devam etti.

Bugün devam eden çalışmalarda Beyçayırı Derneği üyeleri ve gönüllüler, ilçenin çıkışında meyve bahçelerinin bulunduğu dere kenarında Yalçınkaya'nın cansız bedenini buldu.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi, olay yerini güvenlik çemberine aldı.

Yalçınkaya'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Lapseki Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
