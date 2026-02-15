HABER

Naci Görür'den Samsun Vezirköprü'deki deprem sonrası ilk açıklama: "Büyük ölçüde kırılmış bölge"

Prof. Dr. Naci Görür, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın(KAF) kıvrım yaptığı ve büyük ölçüde kırılmış bir bölümünde meydana geldiğini açıkladı.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde gece yarısı kaydedilen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"KAF'IN KIVRIM YAPTIĞI BÖLÜMDE"

Depremin sığ olduğunu ve Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini belirten Görür, "Tahtaköprü-Vezirköprü Samsun’da 4,1 deprem oldu. Deprem sığ ve KAF üzerinde. KAF’ın kıvrım yaptığı bölümde. Büyük ölçüde kırılmış bölge. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Naci Görür den Samsun Vezirköprü deki deprem sonrası ilk açıklama: "Büyük ölçüde kırılmış bölge" 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.20.48’de merkez üssü Vezirköprü olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Tahtaköprü Mahallesi batısında gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem naci görür
