Erzurum’da yaşayan bir insan hazinesi

Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan tespih ustası Halis Aydın, 45 yıldır Oltu taşı tespihlerini büyük bir ustalıkla işliyor.Oltu ilçesine bağlı Yasin Haşimoğlu Mahallesi’nde ikamet eden 63 yaşındaki Halis Aydın, ilkokul eğitimini tamamladıktan sonra aile büyüklerinden öğrendiği tespih ustalığını yıllardır severek sürdürüyor.

Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan tespih ustası Halis Aydın, 45 yıldır Oltu taşı tespihlerini büyük bir ustalıkla işliyor.

Oltu ilçesine bağlı Yasin Haşimoğlu Mahallesi’nde ikamet eden 63 yaşındaki Halis Aydın, ilkokul eğitimini tamamladıktan sonra aile büyüklerinden öğrendiği tespih ustalığını yıllardır severek sürdürüyor. Yaklaşık 45 yıldır Oltu taşı tespihi yapan Aydın, mesleğini evinin bahçesinde kurduğu mini atölyede yaşatıyor.

Sabahın erken saatlerinde tezgahının başına geçen Aydın, akşam ezanına kadar çalışarak günde ortalama 5 ila 7 adet tespih üretiyor. Maharetli ellerinden çıkan el emeği göz nuru tespihler, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor.

Genellikle sipariş üzerine üretim yaptığını belirten Aydın, tespih fiyatlarının büyüklük ve işçiliğine göre 2 bin liradan başlayıp 6 bin liraya kadar çıktığını ifade etti. Tespihlerini sade olarak yapmayı tercih ettiğini söyleyen usta Aydın, fazla işlemenin Oltu taşının doğal değerini kaybettirdiğini dile getirdi.

Oltu taşı tespih ustalığını yaşatmaya devam eden Halis Aydın, mesleğini gelecek nesillere aktarmak istediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

