Binlerce yetim ve öksüzün ihtiyacı öğretmenler aracılığıyla karşılanıyor

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen "Hevsel’in Çiçekleri Projesi" ile gönüllü eğitimciler, yetim ve öksüzlerin temel giyim, kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarını karşılayarak öğrencilerin eğitimlerine odaklanmaları sağlanıyor. Proje kapsamında her yıl binlerce öğrenci ve ailelerine ulaşılıp ihtiyaçlar gideriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde devam eden proje ile şu ana kadar binlerce ihtiyaç sahibi çocuk ve ailesine ulaşılıp yardımlar dağıtıldı. Yardımlarla çocukların, temel ihtiyaçlarını düşünmeyip eğitim hayatlarına odaklanıp başarılı olmaları hedefleniyor. Hayırseverlerin de destek verdiği projede yardımlar, plan ve program çerçevesinde dağıtılıyor. Gönüllüler, Ramazan ayında da çocuklar ve aileleri için hazırlıklarda bulunuyor.

HEVSEL İSMİ 'BEREKET' ANLAMI TAŞIYOR

Proje sorumlusu sosyal bilgiler öğretmeni Yahya Kamçı, projenin isminin Hevsel’in Çiçekleri olduğunu, Hevsel isminin ise bereket anlamına geldiğini söyledi. Burada amaçlarının ihtiyaç sahibi yetim ve öksüzlerin akademik olarak önlerindeki engelleri kaldırabilmeleri için kırtasiye malzemesi yardımı yaptıklarını belirten Kamçı, eğitim süreçlerinde bot, mont, elbise ve hediyeler götürdüklerini ifade etti.

Kamçı, Diyarbakır ve ilçelerinde bulunan 5 bin 400 yetim ve öksüz öğrencinin dışında birde 10 bine yakın daha önce belirlemiş oldukları İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlar ve hediyeler ulaştırdıklarını kaydederek, "Amacımız, çocukları hem motive bir şekilde akademik olarak bir geleceğe hazırlamak hem de yardımlaşma ve dayanışmanın önemini herkese empoze etmek. Bazı okullar, bu konularda bayağı duyarlılık gösteriyor. Kardeş okul çerçevesinde başka okullardaki öğrencilere hediye ve yardımlar götürüyorlar. Bu oldukça bizi mutlu ediyor. Şu anda da Ramazan ayı için bir çalışmamız var. Daha önceki Ramazan aylarında olduğu gibi bu Ramazan ayında da 15 bine yakın ailemizin hem gıda ihtiyaçlarını karşılamak, hem de çocuklara bayramlık hediye etmek için çalışmalarımızı yapıyor ve Türkiye’nin dört bir yanında duyarlı iş insanlarımızı bize yardımlarda bulunuyorlar" dedi.

Her hafta plan, program çerçevesinde bir ilçenin çocuklarına yönelik hediyeler götürdüklerini aktaran Kamçı, "Geçen hafta Çınar ve Lice ilçelerimizde çocuklarımıza, özelikle yetim ve öksüz kardeşlerimize hediyeler götürdük. Bazen biz farkında olmadan ihtiyaçlarından dolayı okulu bırakabiliyorlar. Bölgemizde mevsimlik işçiler var. Mevsimlik çocuk işçiler eğitim öğretim yılının bir kısmında okullarını bırakıp tarlada çalışıyorlar. Özellikle devletimizin verdiği desteklerden dolayı Allah’a şükür o minimize edildi. Sadece yetim ve öksüz değil, nerede bir ihtiyaç sahibi bir çocuğumuz varsa geleceğimizdir şiarıyla onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Geçen hafta Çınar’daki çocuklarımıza 200’e yakın, Lice’de ise 100’den fazla hediye çocuklarımıza ulaştırdık" diye konuştu.

"500 AİLEMİZE İFTAR YEMEĞİ VERİLECEK"

"Ramazan ayı boyunca çocuklarımızdan ziyade, onlarım ailelerine yardımcı olma babında çalışmamız var" diyen Kamçı, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu çalışmaya Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 400’den fazla gönüllü arkadaşımız var. Öğretmen ve mezun ettiğimiz öğrencilerimiz var. Bunun dışında esnaf ve veliler yardımcı oluyor. Bir nevi yardımlaşma ve dayanışma ruhunu ilimiz ve bölgemizde yaşatmaya çalışıyoruz. İmkanlar çerçevesinde çevre iller ve İstanbul’a kadar yardım göndermeye çalışıyoruz. Çok sayıda sivil toplum ve yardım kuruluşuyla çalışıyoruz. Onlar bizden adresler istiyorlar. Ya da bize hediye eşyalar gönderiyorlar. Bizde onları ailelerimize ulaştırıyoruz. Yaklaşık olarak 500 ailemize iftar yemeği verilecek. Ayni ve nakdi hediyeler verilecek. Bu çalışmanın bütün Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. Belki de her şeyi devletten beklemek doğru değildir. Devlet zaten her yerde, her zaman çalışıyor. Bu, bizim insani ve İslami olarak hassasiyetimizi dile getiriyor."



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır