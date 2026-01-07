HABER

CES 2026'da sahneye çıktı: Uçak desen değil! Oradan oraya uçuyor ama pervanesi yok

CES 2026'da kamuoyuna tanıtılan elektrikli uçan motosiklet dikkatleri üzerine çekti. Leo Flight şirketi tarafından geliştirilen "JetBike" isimli bu araç, pervanesiz bir tasarıma sahip ve saatte yaklaşık 96 km hıza kadar çıkabiliyor.

CES 2026'da sahneye çıktı: Uçak desen değil! Oradan oraya uçuyor ama pervanesi yok
Enes Çırtlık

Leo Flight, elektrikli hava aracı JetBike'ı CES 2026'da görücüye çıkardı. JetBike, basitçe anlatmak gerekirse, tek bir pilot için tasarlanmış pervanesiz, küçük bir hava aracı.

24 KM MENZİLİ VAR

Bir batarya ile çalışan bu hava aracı, (97 km/s hıza kadar çıkabiliyor ve yaklaşık 15 dakikalık bir uçuş süresi sunuyor; bu da yaklaşık 24 km'lik bir menzile tekabül ediyor. Uçuş irtifası, kontrol yazılımı tarafından yerden maksimum 4,57 metre yükseklikle sınırlandırılmış durumda.

PERVANESİZ UÇUYOR

JetBike'ın en dikkat çekici özelliği ise pervanesiz tasarımı. Aracı havalandırmak ve itmek için düzinelerce hava jeti kullanan bu teknoloji sayesinde gürültü seviyesi 80 dB civarında tutulabiliyor. Bu da kabaca yoğun bir cadde gürültüsüne eşdeğer olarak görülüyor.

JetBike'ın 1,98 x 1,98 metrelik taban alanı, aracın standart bir garajda saklanmasına ve evde şarj edilmesine olanak tanıyor.

CES 2026 da sahneye çıktı: Uçak desen değil! Oradan oraya uçuyor ama pervanesi yok 1

ABD'DE UÇURMAK İÇİN LİSANS GEREKMİYOR

Boyutu, ağırlığı ve uçuş yetenekleri nedeniyle; ABD'deki pilotların bu aracı uçurmak için FAA (Federal Havacılık İdaresi) Bölüm 103 "Ultralight" (Çok Hafif Hava Aracı) düzenlemeleri kapsamında bir lisans almasına gerek duyulmuyor.

Bununla birlikte; öngörülemeyen ve zorlu uçuş koşullarında uçmanın doğası gereği barındırdığı tehlikeler nedeniyle, JetBike'ı satın alanların pilotluk eğitimi almaları veya Microsoft Flight Simulator gibi simülatörlerde manevra pratiği yapmaları şiddetle tavsiye ediliyor.

İŞTE FİYATI

99.900 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan aracı satın almak için 999 dolarlık bir ön ödeme (kaparo) gerekiyor. Ancak 2026 ve 2027 yılları için ön siparişe açılan tüm üniteler şimdiden tükendi. Teslimatların ise 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor.

