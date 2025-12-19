Kontrolden çıkan otomobil zincirleme kazaya neden oldu

Kaza, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi Süleyman Demiral Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Süleyman Demirel Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.Ç. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç, iki otomobile daha çarparak durabildi. Çarpışma sonucu 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yol bir süre ekipler tarafından tek şerit kapatıldı. Olay yerine gelen çekici tarafından çekilen araçların ardından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır