HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kontrolden çıkan otomobil zincirleme kazaya neden oldu

Denizli’de kontrolden çıkan otomobil, 2 araca çarparak kurabildi. Ölen ya da yaralanan olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil zincirleme kazaya neden oldu

Kaza, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi Süleyman Demiral Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Süleyman Demirel Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.Ç. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç, iki otomobile daha çarparak durabildi. Çarpışma sonucu 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yol bir süre ekipler tarafından tek şerit kapatıldı. Olay yerine gelen çekici tarafından çekilen araçların ardından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil zincirleme kazaya neden oldu 1

Kontrolden çıkan otomobil zincirleme kazaya neden oldu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıgöl’de zemheri papatyaları açtıSarıgöl’de zemheri papatyaları açtı
Bayburt’ta 25 av tüfeği ihale usulüyle satıldıBayburt’ta 25 av tüfeği ihale usulüyle satıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi

Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.