İsveç'te 1 kişi öldüren 12 yaşındaki suikastçı hapse atılmadı! 25 bin euro teklif etmişler

İsveç'te 12 yaşındaki bir çocuğun işlediği kan dondurucu cinayet ülke çapında çok konuşuldu. Yapılan araştırma sonucunda suikastın yanlış hedefe yöneltildiği ortaya çıktı. 12 yaşındaki çocuk için ise özel bir hukuki sürecin başlatılacağı duyuruldu.

Doğukan Akbayır

İsveç, Malmö kentinde 12 Aralık gecesi meydana gelen cinayetle sarsıldı. Bu cinayet, ülkede çocukların ağır şiddet suçlarına karışmasının geldiği boyutu gözler önüne serdi. Seyir halindeki araçta 21 yaşındaki bir erkek öldürüldü.

İsveç te 1 kişi öldüren 12 yaşındaki suikastçı hapse atılmadı! 25 bin euro teklif etmişler 1

KATİL HAPSE ATILMADI

Cinayetin faili, 12 yaşındaki bir çocuk çıktı. İsveç yasalarına göre cezai sorumluluk yaşı 15'in altında olduğu için katil hapse atılmadı. Sosyal hizmetlerin bakımına alındı. Ancak yine de bir savcı, suçun ağırlığı nedeniyle çocuk hakkında özel hukuki süreç başlatılmasına karar verdi.

25 BİN EURO TEKLİF ETMİŞLER

Çocuk tetikçinin hedefinin araçtaki başka bir kişi olduğu, ancak kurşunların arka koltuktaki kişiye isabet ettiği belirlendi. İddialara göre çocuk bu cinayet için yaklaşık 25 bin Euro teklifiyle başka bir bölgeden Malmö’ye getirilmişti. Ülkede 2025’te ocak-ağustos arasında 13-14 yaş grubunda 66 tutuklama oldu. 2024’te bu rakam 27’ydi. Dezavantajlı çocukların Telegram platformu üzerinden bulunup tetikçilik için teşvik edildiği belirlenmişti.

11 bin üyeli Samurai Barnen haberleşme grubu kapatılmıştı. Çeteler, çocuk tetikçilere 85 bin dolara varan tekliflerde bulunuyor. İsveç’te cezasız kalan cinayetler için hukuki düzenlemeler tartışılıyor.

