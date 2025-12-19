SON DAKİKA | Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı! İlk ifadesi ortaya çıktı... İşte hakkındaki suçlama

Son dakika: Avukat Çağrı Çetin, müvekkili gazeteci Levent Gültekin'in gözaltına alındığını açıkladı.

"MÜVEKKİLİM GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

Çetin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı. Gültekin'in 01.20'de Bebek'te bir kafede otururken polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

BİLİŞİM ŞUBEDE İFADESİ ALINACAK

Levent Gültekin'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü ve yarın ifadesinin Bilişim Şube'de alınacağı öğrenildi.

GÜLTEKİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Gözaltındaki Gültekin'in ilk ifadesinde "Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok." dediği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI!

Savcılıktaki ifade işleminin ardından 'yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme' şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Levent Gültekin, serbest bırakıldı.

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

53 yaşındaki Gültekin Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisansını, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Medya sektöründeki kariyerine 1995'de Yeni Şafak'la başladı. Farklı departmanlarda çalıştıktan sonra 2000'de genel müdür oldu. 2000'in sonunda buradan ayrılıp haftalık Gerçek Hayat dergisini çıkardı.

2007'de Star Medya Grubu'nda, 2009'da Cine5 Medya Grubu'nda üst düzey yönetici olarak görev aldı. 2010'da Cine5'ten de ayrılınca köşe yazarlığı ve yorumculuğa başladı.