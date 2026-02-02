Meteoroloji uzmanı uyardı: 20 santimetreyi aşabilecek kar yağışı! İşte 2 Şubat hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısına göre Trakya’da yağışlar yağmurla başlayacak, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de ise kar yağışına dönüşecek. Sıcaklıkların eksi derecelere gerilediği Tekirdağ ve Kırklareli’nin bazı ilçelerinde okullar tatil edilirken, Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel kar beklenen bölgeleri açıklayıp vatandaşları uyardı.

"20 SANTİMETREYİ AŞABİLİR"

Öztel dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın Bursa-İstanbul yönünden Edirne-Kırklareli yönüne yollarda kar olacaktır.

5 ila 20 santimetre kardan söz ediyoruz, yer yer aşabilir. Yola çıkacaklar, ağır tonajlı araç sürücüleri ve otobüs kaptanları başta olmak üzere hepimizin dikkatine" ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu.

Kar yağışı beklenen noktaları açıklayan Öztel "Keşan, Lüleburgaz, Hayrabolu, Kırklareli merkez ve tüm ilçeleri, Demirköy, Vize hatta Tekirdağ/Barbaros gibi kıyı semtlerde tempolu kar yağışıyla akşam olmadan her yer beyazlayabilir. Şarköy-Gelibolu yönünde kar, yağmurla karışıyor" dedi.

"İSTANBUL'DA KAR YAĞABİLİR"

Bugün tekrar açıklama yapan Öztel İstanbul'da Avrupa yakasında öğleden sonra ve akşam ve Anadolu yakası yükseklerinde kar görülebileceğini belirtti. Öztel paylaşımına şunları ekledi: "Şehir hayatını ve ulaşımı kuvvetli yağmur ve rüzgar fırtınası olumsuz etkileyebilir. Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale öğlen-gece arası sağanak yağışlı olacak. Caddelerde gölleşme, su baskınları görülebilir."

MGM'DEN FIRTINA UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacak, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İL İL HAVA DURUMU

