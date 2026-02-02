HABER

Meteoroloji uzmanı uyardı: 20 santimetreyi aşabilecek kar yağışı! İşte 2 Şubat hava durumu

Kar yağıp yağmayacağı merak edilirken hava durumu tahminleri kar yağışı beklenen yerleri ortaya koydu. Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel "Kar kalınlığı 20 santimetreyi aşabilir" uyarısı yaptı. Peki bugün hava nasıl olacak? Nerelerde kar yağışı bekleniyor? İşte bugün (2 Şubat 2026 Pazartesi) Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) değerlendirmeleri ve son hava durumu tahminleri...

Hazar Gönüllü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısına göre Trakya’da yağışlar yağmurla başlayacak, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de ise kar yağışına dönüşecek. Sıcaklıkların eksi derecelere gerilediği Tekirdağ ve Kırklareli’nin bazı ilçelerinde okullar tatil edilirken, Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel kar beklenen bölgeleri açıklayıp vatandaşları uyardı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

"20 SANTİMETREYİ AŞABİLİR"

Öztel dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın Bursa-İstanbul yönünden Edirne-Kırklareli yönüne yollarda kar olacaktır.
5 ila 20 santimetre kardan söz ediyoruz, yer yer aşabilir. Yola çıkacaklar, ağır tonajlı araç sürücüleri ve otobüs kaptanları başta olmak üzere hepimizin dikkatine" ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu.

Kar yağışı beklenen noktaları açıklayan Öztel "Keşan, Lüleburgaz, Hayrabolu, Kırklareli merkez ve tüm ilçeleri, Demirköy, Vize hatta Tekirdağ/Barbaros gibi kıyı semtlerde tempolu kar yağışıyla akşam olmadan her yer beyazlayabilir. Şarköy-Gelibolu yönünde kar, yağmurla karışıyor" dedi.

"İSTANBUL'DA KAR YAĞABİLİR"

Bugün tekrar açıklama yapan Öztel İstanbul'da Avrupa yakasında öğleden sonra ve akşam ve Anadolu yakası yükseklerinde kar görülebileceğini belirtti. Öztel paylaşımına şunları ekledi: "Şehir hayatını ve ulaşımı kuvvetli yağmur ve rüzgar fırtınası olumsuz etkileyebilir. Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale öğlen-gece arası sağanak yağışlı olacak. Caddelerde gölleşme, su baskınları görülebilir."

MGM'DEN FIRTINA UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacak, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
  • İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10
  • İzmir: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 15
  • Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16
  • Antalya: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 17
  • Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18
  • Trabzon: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 19
  • Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
  • Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı
