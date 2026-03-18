HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kuyumcuya güvendiler hayatlarının şokunu yaşadılar! Kapıda not, içeride boş kasa

Kuyumcu paraları topladı ve gitti. Antalya’da altın ve nakitlerini “yüksek kazanç” vaadiyle kuyumcuya teslim eden onlarca kişi bir sabah şokla karşılaştı. Kapıda bırakılan “cenaze” notu iddiaya göre büyük vurgunu saklamanın bir bahanesiydi. Kuyumcudan geriye boş kasa ve yüzlerce mağdur kaldı. İşte detaylar…

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kuyumcunun 50 milyon liralık vurgun yaptığı ileri sürüldü. Birikimlerini değerlendirmek amacıyla altın ve nakit paralarını verdikleri kuyumcunun iş yerini açmaması üzerine dolandırıldıklarını belirten vatandaşlar polise başvurdu. Vatandaşların yaklaşık 50 milyon lira dolandırıldığı tahmin edilen olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu esnafı B.A.'ya vatandaşlar kar payı adı altında nakit para ile ziynet eşyalarını teslim etti. Bu sabah kuyumcuya giden vatandaşlar, iş yerinde 'Cenaze dolayısıyla kapalıyız' yazısını görünce B.A.’ya ulaşmaya çalıştı. İş yeri sahibine ulaşamayan vatandaşlar, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle iş yerinin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Polis ekipleri iş yerinde arama yaptı. Yapılan incelemede herhangi bir ziynet eşyası bulunamadı. Kuyumcunun kar payı adı altında vatandaşlardan yaklaşık 50 milyon lira dolayında para ve ziynet eşyası olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.091,41
7.092,25
% -0.29
08:06
Ons Altın / TL
220.513,13
220.684,62
% -0.28
08:21
Ons Altın / USD
4.989,03
4.989,67
% -0.34
08:21
Çeyrek Altın
11.346,25
11.595,83
% -0.29
08:06
Yarım Altın
22.621,59
23.191,65
% -0.29
08:06
Ziynet Altın
45.385,02
46.241,46
% -0.29
08:06
Cumhuriyet Altını
48.062,00
48.778,00
% 0.83
16:45
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın cenaze kasa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.