31 TÜRK AKTİVİST BULUNUYORDU

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açılmıştı. İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında 31 Türk aktivistin de olduğu 345 katılımcı bulunuyordu.

18 TÜRK AKTİVİST ALIKONDU

Gelen son dakika bilgilerine göre, Sumud Filosu'ndaki 18 Türk aktivist alıkondu.