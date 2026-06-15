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Dünyanın beklediği anlaşma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgede sulh-u sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir de kritik uyarı geldi.

Dünyanın beklediği anlaşma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyanın beklediği anlaşma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan dan kritik uyarı 1

ERDOĞAN'DAN KRİTİK UYARI

Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ettiğini kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna ara buluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Recep Tayyip Erdoğan abd
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