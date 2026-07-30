HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Xiaomi'den SUV çıkarması: SkyNomad N90 Max ve N70 Max tanıtıldı!

Xiaomi, yeni SUV serisinden SkyNomad N90 Max ve N70 Max modellerini Çin'de gerçekleştirdiği lansmanda görücüye çıkardı. İşte modellerin özellikleri...

Xiaomi'den SUV çıkarması: SkyNomad N90 Max ve N70 Max tanıtıldı!
Enes Çırtlık

Xiaomi, SU7 ve YU7 serilerinin ardından yeni SkyNomad serisi adı altında iki yeni SUV modelini resmî olarak tanıttı.

Webtekno'da yer alan habere göre, yeni SkyNomad serisi, yedi koltuklu N90 Max ve beş koltuklu, dört tekerlekten çekiş sistemine sahip N70 Max modellerinden oluşuyor.

SKYNOMAD SERİSİNDEKİ MAX MODELLERİNİN ÖZELLİKLERİ

SkyNomad serisi, sürücü ve yolcular için oldukça zengin bir multimedya ve bilgi ekranı kurulumuyla geliyor. Ön konsolda 16,1 inç boyutunda ve 3K çözünürlükte merkezi bir bilgi-eğlence ekranı ile 8,88 inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor. Sürücünün gözünü yoldan ayırmamasını sağlamak adına 20 inç büyüklüğünde bir Head-Up Display (HUD) sistemi de araca entegre edilmiş durumda.

Arka yolcular için ise tercihe göre tavana ve konsola entegre 21,4 inçlik dev bir eğlence ekranı sunuluyor. İç mekândaki yeniliklerden biri de ön yolcu koltuğunun tasarımı. Ön yolcu koltuğu geriye doğru uzayarak arka yolcular için hem bir destek ayağına hem de taşınabilir bir kontrol ekranı standına dönüşebiliyor. Donanım tarafında gücünü Snapdragon 8 platformunun üçüncü neslinden alan araç, Super Xiao Ai sesli asistanı ve CarIoT ekosistemi ile hem araç içinden hem de dışından sesli komutlarla yönetilebiliyor.

LIDAR DESTEĞİ VAR

Xiaomi, SkyNomad ailesindeki tüm modellerde Xiaomi HAD sürüş destek paketini ve XLA bilişsel modelini standart donanım olarak sunacağını duyurdu. Sistemlerin merkezinde, 700 TOPS işlem gücüne sahip NVIDIA Thor çipi görev yapıyor. Algılama donanımı ise tavan üstü LiDAR, 4D milimetrik dalga radarı, 11 adet yüksek çözünürlüklü kamera ve 12 adet ultrasonik sensörden oluşuyor.

Serinin tepesinde yer alan amiral gemisi N90 Max'in ise arka kısmına yerleştirilen katı hâl LiDAR sensörü, aracın çevresel farkındalığını ve arka kör nokta algılama yeteneğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Xiaomi den SUV çıkarması: SkyNomad N90 Max ve N70 Max tanıtıldı! 1

Xiaomi şu anda lansmanı Çin'de gerçekleştirdiği gibi, otomobilleri de Çin pazarında satışa sunmayı planlıyor. Keza her iki modelin de küresel pazara sunulup sunulmayacağı konusunda henüz resmî bir açıklama yapılmış değil.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski sevgilisini öldürüp intihar etti! Dehşet anları kameradaEski sevgilisini öldürüp intihar etti! Dehşet anları kamerada
Zayıflama iğnesini bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?Zayıflama iğnesini bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında... İşte ilk görüntü

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında... İşte ilk görüntü

Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

20 TL'ye mal oluyor ama fiyatı 15 TL 'Alımı durdurdu durduracak'

20 TL'ye mal oluyor ama fiyatı 15 TL 'Alımı durdurdu durduracak'

Akaryakıta yeni zam: Tabela değişiyor!

Akaryakıta yeni zam: Tabela değişiyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.